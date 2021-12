Son de Corrientes y emprendieron viaje por todo el país en su casa rodante

Una pareja correntina recorre el país en su casa rodante y ya visitaron localidades de diferentes provincias argentinas.

Se trata de Gustavo Ruiz Moreno y Hernán Bernachea, quienes emprendieron viaje en su motorhome llamada "La Gurú Nómada" en septiembre de este año.

Hernán es oriundo de Corrientes mientras que Gustavo hizo sus estudios universitarios de Veterinaria en la provincia, pero es de Tucumán. Ambos son creadores de contenidos en redes sociales, les gusta el arte y tienen un sueño compartido.

El primer viaje fue la primera semana de septiembre y partieron desde Buenos Aires, donde vivían. Su primer destino fue Chascomús en la provincia de Buenos Aires.

"Nuestro objetivo es vivir de esta forma. No como unas vacaciones, si no adoptar esta forma nómade de experimentar la vida", admitió Hernán a ellitoral.com.ar.

Además, aseguró que hacen "un par de cositas para sustentarse"."Confiamos que podremos monetizar el canal de YouTube para hacer el viaje autosustentable", agregó.

"Yo soy de Tucumán pero estudié en Corrientes. Cuando me recibí me fui a vivir a Buenos Aires y desde siempre tuve una vida nómade", aseguró Gustavo a Canal 7 de Chubut, en su recorrida por aquella zona. "Me pregunté hace 6 años sobre por qué no hacerlo pero fue un proceso. Llevó su tiempo hasta materializarse", admitió.

"Nos conocimos hace dos años y a los pocos días que empezamos a hablar se tiró esta idea y le dije vamos", mencionó Bernachea sobre cómo nació la idea.

Su motorhome está equipado con una cama de dos plazas, cocina, terraza y hasta tiene dos bicicletas (a las que llaman "Gurucletas") para conocer las localidades que visitan desde otra perspectiva.

En su cuenta de Instagram comparten el recorrido del viaje. Pero también datos curiosos e histórciso sobre las ciudades que visitan. Además, tienen una cuenta de Youtube con episodios en cada localidad.

"Nuestras sensaciones haciendo un balance es que estamos felices de haber tomado esta decisión. Si bien no todo es "color de rosas", amamos lo que hacemos", admitió Hernán a ellitoral.com.ar.

"Nos encanta crear contenido digital que es a lo que apostamos. La idea es compartir y motivar a las personas que nos siguen a que cumplan sus sueños y obviamente promover el turismo interno en Argentina", mencionó el joven.

También dijo que cuando salgan del país esperan promover la visita del exterior a Argentina. "Para que conozcan los paisajes hermosos que tenemos y las muchisimas personas solidarias que hay en Argentina", dijo.

El recorrido

Desde el inicio del viaje hasta hoy, la pareja tiene visitada cuatro provincias. Algunas de las visitadas fueron, San Clemente, Las Toninas, Pinamar, Cariló, Mar del Plata, Necochea, Las Grutas, Chubut, Esquel, Santa Cruz y decenas de ciudades más.

"Calificamos a Mar de las Pampas como lo mejor de la costa atlántica en Buenos Aires", destacó a ellitoral.com.ar. "En El Cóndor, por ejemplo, donde vimos los acantilados sin fin con la colonia mas grande de loros en el mundo, nos largamos a llorar por lo que experimentabamos", agregó.

Su primer objetivo era ver ballenas y lo hicieron en Chubut. "Esa fue la experiencia que mas nos impactó hasta el momento. Tenerlas cerquita de la embarcación con su majestuosidad", mencionó.

Hoy están en El Calafate, Santa Cruz y admiten que otro de los grandes aprendizajes que les dejó este viaje es el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.