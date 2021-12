Alerta por Ómicron en Tucumán: detectaron 50 casos en dos micros

El ministro de Salud de la provincia de Tucumán confirmó este lunes que en diferentes controles realizados se detectaron más de 50 casos de coronavirus en dos ómnibus de larga distancia que provenían de Córdoba.

“Hemos podido detectar en dos colectivos más de 50 chicos, quienes dieron positivo para coronavirus. Posiblemente se trate de la variante Ómicron”, dijo el ministro, Luis Medina Ruiz, en una conferencia de prensa brindada en dependencias del ministerio.

"Hubo un primer colectivo que llegó a la terminal. De 57 personas que venían, 37 dieron positivo. Son chicos jóvenes. Algunos eran asintomáticos", explicó el ministro.

"El segundo micro no llegó directamente a la terminal, fue dejando personas en otros lugares", detalló el funcionario, que agregó que se está haciendo un seguimiento de esos pasajeros que no fueron testeados, también menores de edad, para detectar si están contagiados. Medina Ruiz señaló que es probable que los casos sean de la variante Ómicron pero que eso todavía no está confirmado, y aseguró que es muy alta la posibilidad de que todos los chicos que viajaban en los micros terminen dando positivo en los testeos.

"En un colectivo que viene con chicos positivos, seguramente en un tiempo todos van a serlo si se trata de la variante Ómicron. Pero tratándose de la variante Delta, probablemente pueda contagiar y ese chico que viene de Córdoba se va a reunir con sus familiares y se transforma en una situación incontrolable", indicó Medina Ruiz.

El ministro de Salud tucumano subrayó que "hay una inminencia de ingreso a la provincia de la variante Ómicron", pero aclaró que todavía no hay ningún caso comprobado.

El ministro señaló que la detección de los casos fue posible gracias a que entre las medidas que se han tomado "está reforzar los controles en las terminales de ómnibus, y en los accesos a la provincia desde Córdoba". Con 2.406 contagios, Córdoba fue la provincia del país con más casos informados este domingo. Y la segunda de este lunes, con más del doble (5.583).

Ante el aumento de la tasa de contagios y la certificación de transmisión comunitaria de Ómicron (10 de diciembre), se transformó en la primera provincia en disponer medidas sanitarias en la antesala de lo que define como el inicio de una tercera ola.

Las disposiciones -que en principio regirán desde este lunes hasta el 4 de enero inclusive- implican la suspensión de eventos masivos (recitales, festivales, bailes, discotecas y/o boliches) y la reducción de aforo para salones de eventos (el límite máximo es de 300 personas).

