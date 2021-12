El drama de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala vinieron a la Argentina para pasar Navidad junto a sus familias.

Esta semana, después de celebrar con sus seres queridos, la cantante y el futbolista tenían previsto regresar a Europa. Sin embargo, aún no saben si van a poder viajar.

¿El motivo? Tiziana, hermana de Oriana, estuvo en contacto con un caso positivo de coronavirus. Por esa razón, Tiziana, Cathy Fulop, Ova, Oriana y Paulo están aislados, según detalló Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana.

"Está todos bien. No tienen síntomas, pero están aislados por prevención. Oriana me dice que se quiere matar porque tiene previsto viajar el jueves y. si llegan a dar positivo, no van a poder viajar", expresó el conductor.

Paulo tiene que regresar a Europa para poder retomar el entrenamiento con su club. "Están preocupado porque si no pueden viajar, se le complica a Dybala por su trabajo", sentenció el periodista.

