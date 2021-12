“Entre 2019 y 2021, la Nación duplicó la inversión en obra pública para Corrientes”

Por Eduardo Ledesma

@EOLedesma

Los reclamos del gobernador Gustavo Valdés hacía la Nación (el precio y las condiciones de producción de la yerba mate; las cuestiones presupuestarias en cuanto a la obra pública), la cuestión fronteriza y las relaciones institucionales entre Nación y Provincia constituyeron el eje de la agenda que El Litoral, en conjunto con los principales medios de la región, sostuvieron el viernes en el marco de una conferencia con Gabriela Cerrutti, portavoz de la Presidencia de la Nación.

Bajo la premisa de una comunicación más directa y federal, el Gobierno de la Nación coordinó este espacio de consulta con la vocera del presidente Alberto Fernández, que arrancó por el NOA y que siguió por el NEA, con representantes de los medios más referenciados de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes, además de Catamarca.

La agenda fue amplia y abierta. Abarcó -además de los temas ya mencionados de alcance regional-, asuntos como el de los corredores bioceánicos (Argentina está definiendo proyectos y buscando financiamiento); las fechas de concreción el segundo puente entre Corrientes y Chaco (es uno de los 4 puentes prioritarios que tiene en vista el Gobierno nacional para lo inmediato); la inversión en obra pública en las provincias de la región (en Corrientes duplicamos la inversión desde 2019, dijo Cerrutti); la cuestión de las fronteras de Formosa con Paraguay y de Misiones con Brasil; la situación de la pobreza; las asimetrías que profundizó la pandemia y la relación del gobierno con las provincias.

Aquí, un extracto de lo más importante y con las implicancias directas en la provincia de Corrientes.

—¿Cómo recepcionan los reclamos que viene haciendo el gobernador Valdés sobre el presupuesto nacional? Dice, por ejemplo, que le recortaron el 30 por ciento del presupuesto en obras públicas mientras que a Santa Cruz se le incrementó en un 800% ese rubro.

—Según los datos que tenemos nosotros, el presupuesto de Obras Públicas para la provincia se incrementó del 2019 al 2021 más del 321% con lo cual es un incremento que consideramos bastante importante. Hay un presupuesto vigente de 300.527 millones, y vemos una duplicación de la inversión entre 2019 y 2021: del 1.1 al 2.2 del presupuesto. Y de las obras que se están llevando adelante, tenemos 59 obras del plan Argentina Hace; 13 obras viales,16 de infraestructura social y 5 de estructura urbana.

—¿Dónde puede estar entonces la diferencia?

—Nosotros no tenemos política de discriminación. Las obras se están llevando adelante en todo el país. Puede ser que durante nuestras campañas electorales los diálogos y las relaciones se tensan un poco, pero por suerte ya entramos en un año no electoral así que esperemos que todo se pueda desarrollar con la mayor eficiencia posible. Este gobierno es un gobierno federal que distribuye los recursos federalmente y esperamos que se puedan llevar adelante la mayor cantidad no sólo de obras sino de todas las acciones en común que tengamos que llevar adelante entre gobierno federal y Corrientes, para las obras que Corrientes necesita y que el país en su conjunto necesita, porque el crecimiento de una provincia es el crecimiento del país en su conjunto.

—¿Y sobre las quejas en torno a las decisiones que se tomaron con la yerba mate, con el precio y la cantidad de territorio que se puede plantar?

—Es el mismo tema que tenemos con el resto de aquellos productos que son básicos en la canasta alimentaria de los argentinos. Corrientes es un gran productor de yerba mate, pero el país es un gran consumidor de yerba mate, y entonces lo que el Gobierno hace es tratar de cuidar el precio, que sea accesible para que se pueda consumir, porque es un producto central para todas las familias de la Argentina.

Se tomaron dos decisiones: una que tiene que ver con cuidar el precio; la otra tiene que ver con la cantidad de tierra en la cual se puede explotar ese producto. La decisión que se tomó en el Instituto tiene que ver con el fomento a los pequeños empresarios, a los pequeños productores que tienen pequeñas plantaciones. Entonces, si no se arma un sistema relativamente equilibrado en que todos puedan tener acceso a un pedazo de tierra para producir, estaríamos fomentando solamente la plantación en grandes extensiones y por algunos pocos.

—Esta situación se judicializó, porque a partir de la medida que tomó el Inym una yerbatera de Apóstoles, Misiones, presentó una medida cautelar ante un juez de Paso de los Libres.

—Estamos al tanto de la judicialización. Los temas suelen ser judicializados por aquellos que no están de acuerdo con las medidas, es casi una práctica habitual en la Argentina. Pero tenemos claro que la judicialización del tema -en cualquier caso- implica un caso en particular, lo cual esto no iría en contra de la medida en su conjunto y lo que esperamos mientras tanto es que con diálogo, con apertura, se encuentren los acuerdos para que los grandes productores entiendan que todos tienen derecho a producir y a tener su pequeña plantación y que las cooperativas y que los pequeños productores también, que en este momento en la Argentina el gran motor de la reactivación están siendo las pequeñas y medianas industrias y los pequeños productores.

—Fue muy notorio también el parate que sufrió la agenda de encuentros de los gobernadores del Norte Grande.

—Van a volver las reuniones de los gobernadores (la idea es que el 11 de diciembre haya una en Santiago del Estero) y vamos a volver también rápidamente a las reuniones del gabinete federal en las diferentes provincias para poder escuchar de primera mano lo que sucede en cada una.

—¿Pedirán ayuda a los gobernadores opositores, como Valdés, para los avales legislativos necesarios para el presupuesto, el plan plurianual o el acuerdo con el Fondo Monetario?

—Las discusiones sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se van a dar en el Congreso, que está constituido por representantes del pueblo de las provincias y de los gobiernos de las provincias. En este sentido siempre las conversaciones están cruzadas no sólo por espacios políticos sino también por el lugar de procedencia de los legisladores. Dicho esto, también es cierto que una gran aspiración del presidente Alberto Fernández es que podamos dialogar en una Argentina de consensos y acuerdos y esto implica a las fuerzas políticas, a los gobernadores, a los sectores empresariales, a productores, a los sindicatos, porque esta es la única manera de pensar en cuál puede ser el camino hacia adelante y cómo podemos llegar a las metas que nos proponemos.

—¿Pero habrá diálogo?

—El diálogo se busca y a veces esto parece medio porteño-céntrico, porque las grandes figuras de los partidos parecieran estar estar por aquí, en Capital Federal, que no es el caso de Corrientes, pues su gobernador es una figura muy importante la de las fuerzas de la oposición y que por lo tanto forma parte de toda la búsqueda de diálogo que está haciendo el presidente Alberto Fernández y el Gobierno Nacional en su conjunto. Nosotros tenemos un diálogo permanente y a veces los medios tratan de demostrar menos de lo que sucedió o les resulta más sencillo mostrar la grieta, las cosas en las que no estamos de acuerdo, cuando todos sabemos que cotidianamente se reúnen con el ministro del Interior, Wado de Pedro o con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, o hay conversaciones en el Parlamento entre las diferentes fuerzas políticas y que realmente cuando se trata de trabajar en conjunto para una Argentina federal y para el fortalecimiento de las provincias, esto se lleva adelante. Muchas veces hay más acuerdos que desacuerdos, lo que pasa que a veces sirven más para los titulares de los diarios los desacuerdos que los acuerdos que efectivamente se hacen y se concretan, así que esperemos que en esta búsqueda haya un gran acuerdo nacional para llevar adelante una Argentina igualitaria en la que podamos estar todos todos y todas juntas en el próximo tiempo.

—¿Está garantizada entonces la relación Nación-Provincia?

—Este es un gobierno federal que ha enviado fondos a las provincias y está haciendo obras en las provincias sin ningún tipo de discriminación. A veces hasta tenemos quejas de gobernadores más cercanos porque hay más obras o más inversiones en provincias que no son oficialistas, pero que trabajan en conjunto, y uno de los grandes temas del presidente Alberto Fernández es que Argentina tenga realmente un federalismo que entendemos que no se hace sólo con palabras, se hace con obras, con infraestructura, con comunicación, con inversión, y es que lo que estamos llevando adelante.