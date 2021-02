En el Día de los Enamorados, Sergio Casco presentó el video de “Penumbras”

El reconocido tenor, Sergio Casco, estrenó a las 0 del domingo 14 de febrero (fecha en que se conmemora el Día de los Enamorados); su primer videoclip realizado con el tema “Penumbras”. Así, a 25 años de su debut como profesional, el artista ofrece una versión en videoclip de una de las canciones más románticas y populares del gran Sandro de América. El video, filmado en una quinta en la localidad de San Luis del Palmar, fue realizado por Ale Scarazzini (audiovisual y música) y es una producción ejecutiva de Wothan y, en esta oportunidad, lo acompañó la modelo Fernanda Álvarez.

“Esta canción me encanta. Yo soy romántico y me parece una letra tan bella, tan intensa. Pude comprobar en shows en vivo lo que generaba en el público, no solo en las mujeres y por eso quise reversionarla con un cover y un videoclip”, dijo.

Es una canción que el año pasado quiso filmar en Mar del Plata, pero debido a la pandemia del covid-19 se vio imposibilitado. Eso hizo que la idea no solo se retrasara sino que, además, se desinflara bastante. Pero este año, en que celebra sus 25 años de debut profesional, consolidó la idea y la llevó a cabo.

Además contó que “en el mes de enero me tocó enfrentar al covid-19 y eso me hizo repensar muchas cosas. Entre otras, que la vida es un momento para disfrutar, para cuidarse uno y cuidar a los demás. La enfermedad está a la vuelta de la esquina. Y las cosas, se deben hacer”, se sinceró.

Además, el artista dijo que “Penumbras” es una canción de la que no encontró videoclip en las redes, por lo que expresó: “Quiero que haya una versión mía de esta canción".

Una semana tardaron en realizar el trabajo. Lo que más tiempo llevó –dijo– fue pensar y repensar el guion, que es de su autoría. “Quería que tenga todo lo que tiene. Obviamente, me hubiesen gustado muchas más cosas, pero hay complicaciones externas”, expresó.

En lo personal, finalizó el artista, este trabajo “es una caricia al alma. Veo el trabajo finalizado y me emociono. Y si me pasa eso a mí, quizás a otras personas también. La idea es que haya tantas críticas como sea posible porque estoy convencido de que así sacamos lo mejor de nosotros, nos fortalecemos y mejoramos”.

(VAE)