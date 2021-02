Cafiero dio negativo, pero no irá al Congreso

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó ayer que dio negativo su test de coronavirus y no presenta síntomas, tras haber sido contacto estrecho de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien el viernes dio positivo en covid-19.

“Recibí el resultado del PCR que me realicé en el día de ayer: es negativo. No tengo síntomas y me siento bien. Siguiendo el protocolo, no estaré presente en la apertura de sesiones del Congreso”, indicó Cafiero ayer por la tarde en su cuenta personal de Twitter.

“Para cuidarnos y cuidar a los demás, sigamos respetando las medidas de prevención”, agregó.

El viernes Cafiero había informado que por haber compartido actividades con la ministra Vizzotti se encontraba realizando el aislamiento recomendado.

El jefe de Gabinete abogó en las últimas horas por una “mirada solidaria” para resolver la pandemia de coronavirus y lamentó que eso “no ha ocurrido” cuando se observa en las adquisiciones de vacunas una “clara discriminación y diferencia entre el hemisferio norte y el sur”.

“Hay un mundo que ha cambiado y hay que tener una mirada solidaria, y eso lamentablemente no ha ocurrido, cuando vemos las adquisiciones de vacunas entre el hemisferio norte y el sur, vemos una clara discriminación y diferencia”, dijo Cafiero, en un acto de donación de un hospital móvil sanitario por parte del Gobierno chino.

(JML)