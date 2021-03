Muerte de Jonathan Herrera: los familiares piden ser aceptados como querellantes

Familiares de Jonathan Alejandro Herrera, el joven de 28 años que murió a causa de golpes craneales, en un hecho ocurrido a mediados de enero en la localidad de Alvear en enero, pidieron que la Justicia los acepte como querellantes en la causa.

Tamara Castro, hermano de la víctima volvió a insistir en que el hecho que llevó al deceso del joven sigue siendo al menos dudoso, y afirmó que tienen varias sospechas debido al estado en que fue encontrado.

“Nosotros insistimos en que se investigue para saber qué fue realmente lo que le sucedió en la madrugada del pasado 14 de enero. La semana pasada la jueza nos aseguró que está muy comprometida con la causa, de que se sigue investigando y que aunque nos parezca lento el proceder, la Justicia está realizando su trabajo”. Luego, añadió que “hay que tener en cuenta que esta jueza estaba de vacaciones cuando ocurrió el hecho, por lo que hasta este momento ella se está interiorizando, viendo todas las declaraciones de las testimoniales que se presentaron. Pero vamos a esperar el tiempo que sea necesario para que la Justicia nos dé una respuesta”, manifestó en declaraciones a Digital Santo Tomé.

A continuación, comentó: “En cuanto a la autopsia, yo personalmente junto con mi hermana le preguntamos a la jueza si ella ya tenía el resultado que tanto se difundió en otros medios, y nos dijo ella solamente tenía conocimiento del informe preliminar. Y nos explicó que no nos podía dar a conocer el informe detallado. Por lo tanto, nosotros presentamos el pedido de querella para poder acceder al expediente, lo que hasta el momento no fue aceptado a pesar de que la presentación se hizo hace casi un mes atrás. La verdad es que nosotros creemos que la investigación está muy demorada, estamos muy preocupados y lo manifestamos a la magistrada, y encima se está demorando en aceptarnos, o no, como querellantes en la causa. Esperamos que el fiscal Cabral le haya puesto en conocimiento de nuestra solicitud”, indicó.

Consultada acerca de si sabe cómo esta caratulada la causa, Castro señaló: “La causa estaba caratulada como supuestos apremios ilegales, pero la verdad es que no sabemos si se cambió la carátula después de toda la investigación que se está haciendo. Estaba caratulada así, para que se abriera la investigación por la sospecha que teníamos. Lamentablemente, hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta de qué es lo que a él le pasó, pero no vamos a descansar hasta saber si fue negligencia médica o abuso de la fuerza policial. Todavía confiamos en la Justicia de que se va a encargar de investigar a fondo”.

“Lo llamativo es que ya hace más de tres semanas que pedimos ser parte en la querella, y hasta la fecha no nos han dado una respuesta. Cuando nosotros le manifestamos a la jueza que nos habíamos presentado como querellantes en la causa, ella se llamó al silencio, por lo que no pudimos saber si ella estaba enterada o no, lo único que sabemos es que nuestro pedido sigue en manos del Dr. Cabral a cargo de la Fiscalía”, sostuvo.

(NG)