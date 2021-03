El doloroso mensaje de Sofía Zámolo tras la muerte de su mamá: “Extrañando tu llamada”

Este 21 de marzo no fue un cumpleaños más para Sofía Zámolo. Si bien la modelo se encuentra feliz en compañía de su marido, José Félix Uriburu, y su beba, California, el pasado 4 de febrero sufrió una dolorosa pérdida familiar: su mamá, María Cristina Guerrero, falleció después de luchar varios meses contra un cáncer de páncreas e hígado.

En aquella oportunidad, la modelo había compartido su angustia en las redes. “Mi reina. Fuiste la madre con la que toda hija sueña. Bendecidos de ser tus hijos. Te amo, te amo, te amo. Estás en cada parte de mi vida, de mi alma, de mi día a día. No sé cómo voy a hacer sin vos de acá en adelante. El cielo te recibe con los brazos más abiertos”, escribió Sofía en su cuenta de Instagram. Y definió a su madre como una “madraza, guerrera, leona, luchadora y resiliente desde tan chiquita”.

“Nos enseñaste los valores y a amar y respetar sobre todas las cosas. Danos fuerza para seguir ahora, mamá. Te amo. Volá en paz bien alto que acá dejaste una huella única”, le pidió la modelo a su madre en su despedida. Y compartió una story en la que la mencionaron a ella y a sus hermanos: “El cielo está de fiesta con vos y papá. ¡Gracias por tanto, guerrera! Volá alto”.

A poco más de un mes de este angustiante momento, la modelo cumplió este domingo 38 años y, si bien su entorno familiar la hizo pasar un día feliz, no pudo evitar recordar a su mamá. “Extrañando tu llamada a las 12 en punto. Tu mensajito. Tu torta bizcochuelo con dulce de leche para soplar las velitas. Siempre presente. Fuiste todo y más”, expresó en sus historias, donde mostró el chat del año pasado en el que su madre la saludaba por su cumpleaños: “Feliz cumple chiquita!!! Sorry mamita, que pases un día fantástico junto a Joe y en este cumple tan especial!!! Te queremos y deseamos todo lo mejor y que se cumplan tus mayores deseos. Te queremos!!! Mom y Charlie”, fueron las palabras que le había dedicado su mamá en aquel momento.

Mientras su madre transitaba la dura enfermedad, Sofía utilizó sus redes para dirigirse especialmente a su hija California, que nació el pasado 29 de octubre. “Hija: llegaste a mi vida para darme paz. Para llenar los momentos de ternura y pura sonrisa. Gracias y perdón por venir en un momento tan difícil. Prometo darte todo de mí para que seas una buena y linda persona por dentro que es lo que realmente vale”, comenzó escribiendo.

Y luego continuó: “Espero que puedas entender el momento durísimo que me toca vivir hoy. Hago lo posible para no transmitirte mi angustia, mis miedos, mi desesperación que siento al ver a mi mamá como la veo cada día. Ojalá puedas disfrutarla mucho más. Pero eso es algo que sólo Dios decide y que uno tiene que soltar”.

Finalmente, cerró su posteo con emotivas palabras: “Espero estar siendo la mejor madre que te mereces. Me parte el alma pensar en lo que te toca vivir a mi lado hoy. Pero Dios y la Virgen te enviaron en este momento y ellos saben por qué. Te amo. Sos mi vida. Me das vida. Me das paz. Me das amor cada día. Gracias”.