Patricia Bullirch con alta imagen positiva en la provincia

Cada uno con sus modos y sus tiempos, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich se posicionaron como variantes nacionales del PRO para el 2023.

El orden de mención no es antojadizo: el jefe de Gobierno fue el primero en subirse al ring, en parte empujado por el kirchnerismo; el ex presidente lo hizo más tarde, con libro incluido, aunque sin definiciones claras; y la ex ministra lo terminó de blanquear en las últimas semanas, con recorridas por lugares calientes del país y un cruce inesperado con sus dos aliados vía zoom. Una encuestadora los midió provincia por provincia.

El relevamiento incluye entre 500 y 1.250 casos por provincia. Desde que empezó a publicarse en mayo de 2020 está incluido Macri. En octubre de ese mismo año lo sumaron a Larreta. Y ahora se agrega por primera vez Bullrich.

La primera conclusión, acaso menos llamativa, es que el jefe de Gobierno muestra la mejor imagen a nivel nacional del trío. Pero la segunda, un poco más sorpresiva y siempre según los números de CB, es que Bullrich supera a Macri en las 24 provincias.

Se trata de una evaluación de imagen -positiva y negativa-, lo que no siempre se relaciona con votos. O no de manera lineal. Pero si la titular del PRO piensa en un salto nacional, el escenario interno que muestra esta consultora parece propicio.

El debut de la ex ministra de Seguridad en esta medición nacional resulta sin dudas bueno. Visto con el prisma de la interna, aprueba en términos absolutos y relativos.

l Bullrich tiene más imagen positiva que negativa en 17 de las 24 provincias, incluidas cuatro de las cinco más grandes (CABA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe).

l Los mejores números de valoración positiva los consigue en Corrientes (64%), Córdoba (57,3%), Misiones (56,8%), Formosa (56,1%), Mendoza (55,8%) y CABA (55,5%).

Aunque por poco, en San Luis (47,4% a 44,7%), Tucumán (49,2% a 47,2%) y Formosa (56,1% a 56%), supera a Larreta. Como se dijo, a Macri le gana en los 24.

l La peor performance, en tanto, aparece en Tierra del Fuego (37,7%), San Juan (41,6%), Santiago del Estero (41,9%), Neuquén (42%) y Chubut (41,6%).

l Pero quizá el principal alerta suena en la provincia de Buenos Aires, la más grande del país: allí, la titular del PRO supera los 50 puntos de negativa y termina con diferencial en rojo.

l Otro dato a favor para una proyección nacional es que tiene un alto nivel de conocimiento. Supera el 80% en todo el país y el 90% en las provincias más pobladas.