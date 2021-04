Canteros: “Queremos visibilizar el trabajo de los emprendedores”

En el marco del programa “Descubriendo emprendedores”, comenzaron a hacerse los registros fílmicos y fotográficos para los inscriptos. “Se trata de un respaldo y les ofrecemos mecanismos para dar a conocer sus productos y servicios abriéndoles un lugar en el mercado local”, explicó el vicegobernador Gustavo Canteros. El titular de la Cámara Alta indicó que el programa, que está bajo su órbita, está orientado a apoyar y promover la actividad emprendedora en Corrientes. “Apuntamos a dinamizar la economía local y en este caso en particular a darle visibilidad a los productos de cada uno de ellos; hasta el momento se registraron 60 emprendedores”, expresó. “Este espacio cuenta con la participación de instituciones públicas y privadas que forman parte de este sector, que genera trabajo genuino en las capas medias, lo que repercute en nuestro desarrollo económico, y trabajamos para que eso siga siendo así”, afirmó Canteros. “En estos registros audiovisuales no solo conocemos el producto que se vende sino la historia que hay detrás y merece ser comunicada”, agregó. Canteros, esta semana precisamente, visitó a Emmanuel, un joven que tiene una carpintería en su casa del barrio Colombia Granaderos. “Nuestro compromiso es con cada uno de los que trabajan”, manifestó Canteros al recordar que este eje se enmarca en una política de todo el Gobierno provincial. Analía Tayar, coordinadora del área de Desarrollo e Innovación (Deitec) de la Vicegobernación, recordó que “a partir de la pandemia muchos no podían adaptarse a las modalidades de venta, redes sociales, plataformas digitales”. “Tras varias encuestas y análisis comprendimos que no podían afrontar los costos. Entonces se decidió facilitarles los elementos técnicos y el capital humano para que puedan tener material publicitario”, detalló. “Se arma el porfolio de fotos, las piezas audiovisuales y la capacitación y talleres de orientación para el mejor rendimiento de la difusión. Además, en un canal de YouTube de nuestra área también tendremos videos breves grabados con entrevistas a cada vendedor”, contó Tayar.