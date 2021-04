María Paz Etchecopar cambió de parecer y no va a meterse en política

El lunes, María Paz Etchecopar pasó por Los ángeles de la mañana y anunció sus ganas de dedicarse a la política. Sin embargo, hace unas horas la hija de Baby Etchecopar dio marcha atrás en su decisión porque dijo haber recibido muchas burlas en las redes sociales.

“Ella supuestamente hoy volvía al programa y esta madrugada me dice que venía a anunciar que prefería no continuar con el tema de la política porque había recibido muchísimos mensajes de políticos y no políticos que la habían puesto en un lugar incómodo y que prefería seguir desde lo periodístico como su padre”, contó Andrea Taboada, quien estuvo en comunicación telefónica con la hija del conductor.

Y enseguida leyó el mensaje que María Paz le mandó a última hora, a través de WhatsApp: “Andrea, no voy a ir al programa. Con la mejor voluntad del mundo quise hacer algo por la Argentina, pero me está complicando la relación con mi viejo y no quiero fisuras en este momento. Esta gente es muy jodida y muy hábil para dar golpes bajos”.

Además de la aparente molestia de su padre, Etchecopar hizo especial hincapié a las críticas que recibió en redes sociales. “Te cuento que levantaron la nota en otros portales y lo menos que me pusieron fue linda. Prefiero no seguir exponiéndome por el momento ni perjudicar la carrera de mi papá. Fue todo un tema con mi viejo y prefiero no tener más quilombos y menos por ingenua, por pensar que con mi actitud positiva podía cambiar algo. Lamentablemente las personas que tenemos buen corazón y mucha sensibilidad no servimos para el ambiente de la política”, expresó dando cuenta de los motivos por los cuales decidió dar marcha atrás en su candidatura.

Según Taboada, los comentarios que más molestaron a María Paz fueron los relacionados con su aspecto físico y el pensamiento de su padre. “Hubo muchos comentarios discriminándome por mis ojos, que los tengo así por un problema de salud, por un cáncer en las tiroides”, confesó con angustia la hija del conductor.

El lunes, la joven había expresado en el programa matinal de eltrece su deseo de meterse en el mundo de la política. “Estoy definiendo si me voy a involucrar o no. Empecé por el lado de los medios, algo que me encanta, y llegué a la política a través de los medios. Me crié en este ambiente. Yo siempre fui muy comprometida. Uno se empieza a cuestionar y empiezan a pasar cosas en la vida”, comentó.

Durante la entrevista, Etchecopar también recordó su dura adolescencia, momento en el que fue víctima de bullying y de enfermedades como anorexia y bulimia. “Yo empecé con un problema de alimentación por un tema de bullying, un tema importante para hablar, porque hay muchos chicos que mueren por esto. Yo era rellenita y me decían: ‘Vaca, gorda’. Empecé con anorexia porque me sentía acomplejada y me quería ver linda. Luego pasé a la bulimia, uno llena un vacío. Soy muy sensible, muchas cosas de la vida no me las bancaba, veía todo muy cruel”, reveló.

