Por presunta venta de vacunas anticovid, dos enfermeros seguirán presos, pero liberaron al otro detenido

En la investigación por la presunta venta de dosis de vacunas contra el covid-19 en Esquina, resolvieron anoche que seguirán detenidos dos enfermeros y que recupere la libertad quien habría sido inmunizado.

Según expresaron a El Litoral fuentes vinculadas al caso, al cierre de esta edición, el Juzgado dio lugar parcialmente al pedido solicitado a la Fiscalía. En este contexto, precisaron que si bien el pedido de prisión preventiva para los enfermeros fue por 15 días, finalmente quedó establecido por 10. Durante este periodo indicaron que la enfermera permanecerá en la Comisaría de la Mujer y el enfermero, en la Comisaría segunda.

En tanto que la persona que había sido detenida por recibir una dosis presuntamente robada, recuperó la libertad. Con respecto a esto último indicaron que ya le secuestraron su celular para realizar la investigación correspondiente.

Según versiones extraoficiales, la linea investigativa es que los dos enfermeros habrían intentado vender las dosis rusas y chinas a 9.000 y 8.000 pesos cada una.

El Fiscal que actúa en la causa, Javier Mosquera, y habría solicitado los nombres de las personas que se inmunizaron ilegalmente.

Preocupación

“Cuando ayer (sábado) trascendió la noticia, más allá de ser una situación bochornosa, todos nos preocupamos. Y me incluyo porque cuando leía comentarios en las redes sociales de la gente que expresaba su temor de que le hayan inyectado agua y no la dosis contra el covid-19, me sentí identificado”, expresó el intendente Hugo Benítez en diálogo con El Litoral. Recordó en este contexto que, “como los demás correntinos, me inscribí en la página oficial y cuando fue mi turno, concurrí al centro de salud. Es más, una de las personas detenidas por el presunto robo es quien me vacunó”.