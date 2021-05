Alberto dio por cerrada la grieta interna por tarifas

El presidente Alberto Fernández trató de dar por cerrada la disputa interna que se desató en torno a las diferencias entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Federico Basualdo, por el aumento de las tarifas. “Es un tema terminado. Nosotros vamos con el aumento que discutimos”, afirmó el mandatario.

Para Fernández, hubo "un desencuentro innecesario" entre los funcionarios, "sobre lo que no tiene mucho sentido hablar". "Lo que yo digo es que nosotros imaginamos un escenario distinto al que está ocurriendo. Estamos cerca de resolver la segmentación", agregó.

Lo cierto es que tras el conflicto generado por el pedido de renuncia de Basualdo, algo que nunca prosperó, el Presidente comentó que estuvo “hablado” con Guzmán, y juntos decidieron “fijar un incremento del 9 por ciento, y punto”.

"Con Martín hemos hablado que nosotros hemos fijado un aumento del 9 por ciento para las tarifas y punto, porque además también es cierto que por ahora no vamos a discutir más ese tema", remarcó el mandatario.

Además, Fernández indicó que el Gobierno enfrenta "un presupuesto que no preveía que iba a pasar esto". "No preveía que íbamos a tener la carne creciendo al precio que crece, no preveía que íbamos a tener a las empresas alimenticias aumentando precios sin ton ni son, ganando con unas ganancias extraordinarias. Y no preveíamos que el coronavirus nos iba a atacar de nuevo como atacó”, añadió.

En una entrevista concedida a la cadena CNN, el Presidente defendió las medidas sanitarias aplicadas durante la pandemia del coronavirus como así también la decisión de suspender las clases presenciales.

“Es la obsesión de la salud por la salud lo que nos complica la educación. No es que no tengamos obsesión. ¿Cuál es la prioridad: que se eduquen o que estén sanos? Bueno, mi prioridad está en salud”, insistió.

En cuanto a la polémica generada por la decisión de suspender la presencialidad en las escuelas, el jefe de Estado aclaró que el tema lo había analizado junto al Consejo Federal de Educación.

Al respecto, negó que haya existido un descuido en la educación. "Creo que es un problema. La pandemia nos enfrenta a lo desconocido, es esto lo que hay que entender", dijo.

Comentó que el epidemiólogo Pedro Cahn le indicó que a partir del inicio de las clases hubo un aumento de 110 por ciento en los contagios entre chicos en edad escolar. "Si hago como si no pasara lo que está pasando en Argentina, el riesgo es muy grande y está visto que tenía razón", se jactó.

Sin mencionarlo directamente, cuestionó la postura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien defendió la presencialidad en las aulas de su distrito, al señalar que "se hicieron un montón de cosas confusas" y a su entender "esa confusión convocó a mayor confusión social".

"Hasta en eso la oposición miente, se equivoca y sigue haciendo política con esto", continuó el jefe de Estado, quien agregó: "Estoy limitando mi poder, limitando los superpoderes”.

(AG)