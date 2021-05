Familiares del joven Jonathan Herrera se reunieron con el gobernador Valdés

Tamara Castro, la hermana de Jonathan Herrera, el joven alvearense que perdió la vida luego de un accidente en circunstancias confusas el pasado 14 de enero pudo hablar con el gobernador Valdés el pasado miércoles, oportunidad en que el mandatario provincial estuvo en la localidad de Alvear.

Dijo que el Gobernador tenía conocimiento del caso y que se comprometió a ayudarla para que el hecho se esclarezca. Asimismo, aseguró que si algo malo pasó y se descubre, su familia no va a acusar a las instituciones (hospital o policía) sino que simplemente quieren saber quién o quiénes fueron los involucrados, que se investigue el accionar del personal que estuvo esa madrugada en contacto con su hermano.

“Las posibilidades de vida que mi hermano pudo haber tenido para salvarse se las quitaron quienes no actuaron responsablemente esa madrugada, por eso nosotros queremos que se determine la responsabilidad, fundamentalmente, para que esto no vuelva a suceder”, resaltó al portal de noticias Digital Santo Tomé.

Cabe recordar que en el inicio de la investigación estuvieron detenidos tres efectivos policiales que luego la justicia los liberó.

En la oportunidad, Tamara Castro, quien no cesa en su búsqueda de claridad sobre el hecho y justicia, le hizo saber al gobernador Gustavo Valdés que el caso no avanza en la justicia, que no se esclarece a 90 días del hecho.

En tal sentido Tamara Castro señaló a este portal que “efectivamente, aprovechando la oportunidad de que el Gobernador venía a hacer otras diligencias en Alvear, me dirigí al municipio donde él se encontraba, solicité una entrevista, él amablemente accedió, y yo le hice entrega de una foto impresa de mi hermano Jonathan con un texto en primera persona en la parte posterior que lo había hecho a pocos días de que falleciera, junto con una carta manuscrita donde le pido, le suplico ayuda para que finalmente podamos encontrar la respuesta que tanto necesitamos. Hace más de 90 días que nosotros esperamos averiguar qué es lo que le pasó, porque más allá de que él ya no está más físicamente con nosotros entendemos que es un caso que no puede quedar impune, porque tenía 28 años y una vida entera por delante.

Consultada sobre qué le dijo el gobernador Valdés al respecto, sostuvo: “Yo me presenté, le dije que le quería hacer entrega de un pedido de ayuda, él me pregunta qué tipo de ayuda, y cuando le empiezo a contar la situación me dice que tenía conocimiento del caso, que lo venía siguiendo, me reconoció, aunque nunca nos vimos personalmente y automáticamente se puso a disposición y me aseguró que iba a hacer todo lo posible para que el caso se aclare; recibió mis cartas, me dijo que las iba a leer y que iba a analizar el caso, como así también se comprometió a comunicarse conmigo para hablar del tema. También me sugirió que ante cualquier necesidad le solicite al Intendente para que me comunique con él siempre y cuando tenga que ver con este pedido referido a la causa judicial de mi hermano”.

