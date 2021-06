Garantizaron asistencia médica y judicial al inspector agredido

El inspector de Tránsito que fue agredido físicamente durante un operativo realizado el fin de semana recibió ayer la visita del intendente Eduardo Tassano. “Nos pusimos totalmente a disposición de Héctor para darle todo tipo de asistencia médica y jurídica, para que tenga defensa y que sepan que vamos a defender a nuestros agentes ante cualquier circunstancia”, sostuvo.

Durante la visita, Tassano le transmitió todo su apoyo al agente municipal, a quien le manifestó su gratitud y reconocimiento por “su compromiso y su vocación de servicio a la ciudadanía, lo que se demuestra en este tipo de circunstancias, que si bien son lamentables, dan cuenta de la importancia del trabajo que desarrollan nuestros agentes municipales en pos de garantizar la seguridad vial en la ciudad”, expresó.

Sobre lo sucedido, el trabajador relató que se encontraba charlando con el dueño del vehículo, “cuando me agacho, una chica se acerca y me pega con un casco integral, con una violencia que me hace perder el conocimiento y ya me desperté en el hospital”, recordó. “Me estoy haciendo todos los estudios necesarios”, agregó.

“Ahora estoy dolorido. Me duele mucho la cabeza, el cuello y la espalda por el impacto, pero me estoy recuperando y haciéndome todos los estudios. Debo realizarme una tomografía. Estamos haciendo todo lo que dicen los doctores”, señaló el inspector para finalizar.

Por otro lado, destacó que “para nosotros es un honor que el intendente haya visitado nuestra casa, acá en nuestro barrio, y estamos muy agradecidos”, haciendo referencia a las labores desarrolladas en el Bañado Norte. “Todo esto era calle de tierra y ahora nosotros, los vecinos, tenemos un buen lugar para vivir y transitar, así que todo es agradecimiento para con él”, resaltó. En el mencionado punto de la ciudad se concretaron numerosas obras viales y recuperación de espacios públicos.

El inspector también ponderó los logros de la gestión liderada por Tassano, en búsqueda de la dignificación de los trabajadores municipales, como por ejemplo, la bancarización, la digitalización del legajo y recibo de sueldo, la continuidad de las paritarias, entre otros temas.