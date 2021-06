Gerardo Bassi competirá por la intendencia de Goya y ya hay reclamos en el peronismo

Oscar Macías Exdiputado nacional del FDT. “Fuimos dejados de lado, se cortaron solos, no hay diálogo. Si no hay división en el oficialismo, Bassi no tiene posibilidades. Nos duele que nos hayan dejado de lado sin siquiera una consulta, ahora veo más lejos que nunca recuperar la intendencia”, dijo Macías.

Gerardo Bassi Exjefe comunal de Goya. “A pesar de que disfruto de la compañía de mi familia, he decidido que no puedo estar así, sabiendo que se necesita un Estado presente que ayude a miles de goyanos que no la están pasando bien”, señaló, siempre “dispuesto a tender la mano y acompañar”.

La presentación de Gerardo Bassi como candidato a intendente de Goya por el justicialismo -a pesar de contar con la venia del actual delegado normalizador Juanchi Zabaleta- generó reclamos dentro de las propias filas del peronismo.

“A fin de acompañar a los goyanos en este momento complejo”, Bassi esta en carrera con la venia de Zabaleta, Cristina y Alberto. “Es lo mejor que le puede pasar a Goya”, aseguró.

Pero los reclamos no tardaron, el exdiputado nacional por Corrientes Oscar Macías manifestó su oposición a la propuesta electoral e indico que “fuimos dejados de lado, se cortaron solos, no hay diálogo”, declaró y agregó que “si no hay división en el oficialismo, Bassi no tiene posibilidades en Goya”.

En tanto, Mariano Hormaechea, candidato del oficialismo no se mostró sorprendido, ya que consideraban que Bassi era una de las posibilidades.