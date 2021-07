Dura advertencia de Valdés a sus opositores

El gobernador Gustavo Valdés lanzó este sábado una dura advertencia al peronismo. Fue en la presentación de candidatos a concejales de Capital. El mandatario aseguró que vencerán en las elecciones del 29 de agosto.

Valdés, en un tiro por elevación al PJ y sin mencionarlos, pidió: "No vengan a hacer campaña con algo sagrado para los correntinos: la salud, el hospital de campaña".

El mandatario aseguró que "en el hospital de campaña se atiende a todos y de la misma manera: no importa si es un ministro y un ciudadano común. Ahí no hay distinciones, todo reciben la misma atención y eso es igualdad. Asi que no vengan a hacer campaña con el hospital de campaña, que es algo sagrado para los correntinos".

"No me enorgullece que seamos la provincia con los menores índices de letalidad por covid, nos duele cada uno de los muertos. Cuando no había posibilidad de conseguir respiradores salimos a construir nuestros propios respiradores y lo hicimos junto a la Universidad pública", agregó