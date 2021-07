Buscan implementar un pasaporte sanitario digital

El subsecretario de Sistemas y Tecnologías de la Información, Federico Ojeda, afirmó ayer que en el Gobierno provincial están trabajando en la implementación de un pasaporte sanitario digital para Corrientes, que servirá para trámites en todo el Norte Grande. Además, adelantó que también se está desarrollando un portal web para acceder a documentación.

En diálogo con LT7, Ojeda comentó que en la Provincia “estamos trabajando en un registro de vacunación y en la generación de un pasaporte Covid del Norte Grande”, que servirá como herramienta para validar la inmunización y poder acceder a la jurisdicción. “También está la aplicación Mi Argentina, que es válida para todo el país”, agregó.

Asimismo, el funcionario adelantó que “estamos prontos a oficializar el portal Mi Corrientes”, donde “se va a poder acceder a toda la documentación”, y detalló que actualmente la iniciativa se encuentra en la última etapa de programación y ensamble.

En ese sentido, se refirió también a la existencia de posibles inconvenientes a la hora de hacer gestiones en la página vacunate.corrientes.gob.ar. “La página solicita un código para la segunda dosis, que se les dio en la primera inscripción, si no lo tienen, hay que llamar al call center (0800-444-0978) y ahí se les va dar el suyo”, explicó. “Si hoy tuviéramos 100.000 vacunas, no necesitaríamos el sistema de cursos y llamaríamos a demanda, pero eso no es así. Por lo que necesitamos este sistema y le pedimos a la gente que saque su turno en la página”, subrayó Ojeda.