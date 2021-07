La banda argentina más popular del continente lanzó sus primeros videos animados

Soda Stereo lanzó sus primeros videos animados, que corresponden a los temas “¿Por qué no puedo ser del jet set?” y “Sobredosis de TV”, ambos de su primer álbum, Soda Stereo (1984). Cada mes, se estrenarán dos videos de cada disco de estudio del trío.

Nicolás Bernaudo es diseñador audiovisual y trabajó en los conciertos de Gustavo Cerati desde 2004, estuvo con los Soda en la gira “Me verás volver” de 2007 y también en la que comenzó el año pasado, que debió interrumpirse por la pandemia.

En diálogo con Teleshow, repasó su historia con los músicos, habló de la emoción de los últimos recitales por la ausencia de Cerati y narró cómo fue la realización de los videos animados. “Le dan a la gente una experiencia audiovisual distinta y más completa”, reflexionó.

—En los últimos días se estrenaron los videos animados de “¿Por qué no puedo ser del jet set?” y “Sobredosis de TV”. ¿Cómo nació el proyecto? ¿Quién te acercó la propuesta y cuánto tiempo te llevó hacerlos?

—Nació de los mismos Soda y del sello discográfico. Juntos tomaron esa decisión, tuvieron la idea y me convocaron para hacerlos. El tiempo es complicado de decir porque todavía no los terminamos. O sea, se están haciendo los videos, se van haciendo mes a mes y se van haciendo dos por mes. Es importante comentar que estos videos son visualizers. No terminan siendo videoclips nuevos de la banda, sino que son videos para visualizar las canciones. Se está usando bastante este término. Es como un upgrade a lo que termina siendo un video lyric de un grupo. Tenerlo claro sirve para que a la gente no se le genere la expectativa de que va a ver videoclips con superproducciones. Estos son más acotados en cierto punto. Como te decía, no llegan a ser como un videoclip, pero sí llegan a ser unos videos que le dan a la gente una experiencia audiovisual distinta y más completa, que hoy en día es tan necesaria. El público los quiere ver porque escucha música en las plataformas de video. De ahí nació la idea. En siete meses van a terminar de salir todos los videos.

—La idea es ir publicando dos videos por mes de cada álbum de estudio de la banda, todos realizados y dirigidos por vos. ¿El patrón es respetar cada etapa artística y visual del grupo?

—Vamos eligiendo temas de cada álbum, yo les voy planteando ideas artísticas y conceptuales a los Soda, y ellos me van aprobando o no, me van llevando por un camino u otro. Pero la idea primaria siempre va a ser tratar de estar dentro del mundo Soda Stereo. No todos los videos van a ser animados o ilustrados como fue “Jet set”, ni todos van a ser con 3D como el de “Sobredosis de TV”, ni todos van a ser filmados. O sea, va a haber un poco y un poco dependiendo de la idea y aparte siempre buscando no salir del mundo Soda Stereo. La idea es que la gente, cuando los vea, se sienta en el mismo mundo donde conoció a la banda. No vamos a estar creando mundos nuevos, sino que siempre vamos a estar dentro del mundo Soda, que tanta data tiene para sacar, resignificar y volver a ver de otra forma.

