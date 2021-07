Krujoski viajó a San Juan con la intención de consolidarse entre los primeros

El piloto correntino Humberto Krujoski viajó ayer rumbo a San Juan donde donde el fin de semana se disputará la octava fecha del campeonato 2021 del TC Pista con formato normal a diferencia de lo que vivirá el Turismo Carretera. Será la primera visita de dos fines de semanas consecutivos en el autódromo Villicum y. por lo tanto, serán pruebas claves para mantener el tercer lugar en el campeonato.

“Vamos con muchas expectativas y estamos terceros en el campeonato. Son dos fechas prácticamente consecutivas en San Juan. En el medio no hay tiempa para volver con los autos a los talleres, van a quedar en el circuito y, por ende, hay que tratar de ser cuidadosos el primer fin de semana, sumar puntos y no dañar tanto el auto porque no habrá tiempo de recuperarlo para el siguiente fin de semana”, relató Krujoski en contacto con El Litoral.

Krujoski, que compite con un Chevrolet que prepara el Coiro Dole Racing, está tercero en el certamen con 198 puntos. El puntero es Federico Iribarne (Chevrolet) con 234 unidades y segundo está Santiago Álvarez (Dodge) con 209.

Transcurrieron siete carreras en lo que va del 2021 y la categoría tuvo ganadores diferentes: Lucas Panarotti (Dodge), Martín Vázquez (Dodge), Santiago Álvarez (Dodge), Marcos Castro (Ford), Elio Craparo (Ford), Pedro Boero (Torino) y Facundo Chapur (Torino).

El particular dibujo del circuito Villicum de San Juan será un desafío más que importante para el TC Pista. El trazado posee 4.254 metros de extensión y 11 curvas de diversas velocidades, que lo hace dinámico y muy técnico.

Desafío de las Estrellas

El circuito Villicum será escenario de una nueva edición del Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera: carrera con largada por sorteo y con la obligación de detenerse en boxes para realizar, como mínimo, un reabastecimiento de combustible (40 litros) y una parada para cambio de neumático. No se llevarán a cabo ni la clasificación ni las series habituales de cada fin de semana de competencia. Es decir, se disputarán dos entrenamientos mañana (con práctica de recarga de combustible y de cambio de neumáticos). Y la final será el domingo sin series previamente.