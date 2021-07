Racing de Córdoba ganó en Sunchales y se corta al frente de la Zona B

Racing de Córdoba consiguió un valioso triunfo en condición de visitante al vencer a Unión de Sunchales por 2 a 1, resultado que le permite estirar la ventaja sobre su inmediato perseguidor al frente de la Zona B del torneo Federal A, que ayer desarrolló la décima fecha.

Un doblete de Diego Jara, que en la Academia cordobesa parece haber recuperado su olfato goleador, le dio el triunfo al equipo visitante. Todos los tantos fueron conquistados en el primer tiempo, donde el Bicho Verde logró la transitoria igualdad a través de Diego López.

El equipo del barrio cordobés de Nueva Italia, dirigido por Hernán Medina, mostró hasta el momento una solidez desusada para la categoría. Ganó 7 juegos, empató dos y perdió un partido, con 15 goles a favor y solo dos en contra, consiguiendo el 76.6 por ciento de los puntos disputados.

Su inmediato perseguidor, ahora a cuatro puntos es otro de los equipos ascendidos del Regional Federal Amateur: Gimnasia y Tiro, que en Salta no pudo con el último, Juventud Unida de Gualeguaychú, con el que empató 1 a 1. Guido Di Vianni puso adelante al local, igualando Exequiel Fiorotto para el conjunto entrerriano, que terminó el partido en inferioridad numérica por la expulsión de Nicolás Trejo.

Otro que perdió terreno en la lucha por la punta fue For Ever, que en Santa Inés no pasó del cero a cero ante el local, Crucero del Norte.

En Villa Ramallo, Defensores de Belgrano dio vuelta un resultado adverso, para vencer 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. El conjunto entrerriano comenzó ganando con gol convertido por Martín Schlotthauer, en el primer tiempo, pero el local reaccionó con el complemento para igualar a través de Ignacio Artola y pasar al frente con tanto de Enzo Martínez.

Defensores de Pronunciamiento le asestó otro golpe a Douglas Haig de Pergamino, al imponerse de local por 2 a 1. Lautaro Robles puso adelante al dueño de casa, empatando Alexis Bulgarelli, pero Yair Gurnel desequilibró para darle los tres puntos al Depro.

La fecha se inició el viernes en San Francisco, con el empate en dos goles entre Sportivo Belgrano, rival de Boca Unidos el miércoles próximo en Corrientes, y Sportivo, de Las Parejas. “La Verde” se imponía 2-0 con anotaciones de Maximiliano Bustamante, pero el conjunto santafesino reaccionó para descontar primero por intermedio de Santiago Briñone, y poner luego la igualdad definitiva a través de su goleador, Daniel Salvatierra.