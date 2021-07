Aval judicial al planteo de un club para no tributar porque no existe un Código local

El club San Martín de Mburucuyá, años atrás, judicializó el presunto intento de la Municipalidad de cobrarle un impuesto por un torneo deportivo. Ayer, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo revocó una sentencia de un Juzgado de primera instancia y dio lugar al recurso de amparo a través del cual fue planteada como arbitraria e ilegal la intimación que recibió la citada entidad por parte de la administración comunal.

“Entre las actividades que desarrolla el club, estaba un torneo. Pero debido a diferencias partidarias con el presidente de la institución, quien además es concejal, el Municipio pretendía cobrar un derecho de espectáculo por cada persona que iba a ver esa competencia deportiva”, indicó el abogado que representa al club, Juan Manuel Cubilla Podestá.

En este contexto, en diálogo con El Litoral agregó: “Querían cobrar algo que no existe legalmente porque Mburucuyá no tiene Código Tributario. Argumentaron que se rigen por el de la Provincia y que sobre esa base la Comuna tiene tarifas para cada uno de los impuestos. Pero eso no funciona así. Lo concreto es que cada Municipalidad debe contar con su propio Código Tributario en el que especifique -por ejemplo- que corresponde el pago de un impuesto por derecho de espectáculo cada vez que se realice un evento en el que hay una escenario donde actúan uno o más artistas”.

“Esa normativa no existe. Y al no contar la Comuna de Mburucuyá con ese instrumento legal, no solo no puede intimar al club para que pague por derecho de espectáculo, sino que además otros contribuyentes pueden exigir la devolución de los impuestos municipales que pagaron en los últimos cinco años”. afirmó Cubilla Podestá.

Desde el Municipio, al ser consultados por El Litoral sobre el citado fallo judicial, manifestaron que el caso está siendo estudiado en el ámbito legal. “Consideramos que es ilógico que alguien promueva el no pago de impuestos, sabiendo que todos los municipios necesitan de esos recursos para prestar servicios. Pero las cuestiones técnicas serán planteadas oportunamente en el ámbito judicial”, adelantaron.