San Lorenzo: Castiñeira espera armar un equipo competitivo

El entrenador Alvaro Castiñeira se prepara para afrontar un enorme desafío, el de estar al frente del equipo más ganador de los últimos años en la Liga Nacional. Hoy San Lorenzo dará inicio a la pretemporada en el Polideportivo Roberto Pando.

“Es el momento que me toca y la verdad que intento disfrutar de lo que me toca y no de lo que no hay. Es otro momento del San Lorenzo que marcó una historia en la Liga. Si bien el presupuesto no es el mismo todo lo demás sigue funcionando igual”, relató.

“Ahora son otras las circunstancias, quizá no se armó un equipo para salir campeón pero podemos armar un plantel competitivo”, reconoció el DT que firmó un contrato por una temporada.

“Creo que acá llegó el momento de que algunos chicos con talento empiecen a ser protagonistas. La conformación estará basada en un equipo joven con dos o tres jugadores que los puedan guiar y que sean los líderes. Hay jugadores como Agustín Pérez Tapia o Leandro Cerminato que están para dar un salto grande en la competencia”.

“Siempre digo que mi máxima aspiración es armar equipos que sean dignos de una derrota. Es muy fácil ganar y ser reconocido por eso”, manifestó a la expectativa que tiene.