Bellas Artes proyectará el film “El último Vermeer”

Tras la suspensión de las actividades de la semana pasada (por desinfección), el Museo de Bellas Artes “Juan R. Vidal” cumplirá el jueves a las 20 con la proyección del film “El último Vermeer”, anunciado en el marco del ciclo de cine gratuito de la institución. Quienes deseen participar deberán solicitar turno enviando un mail al correo museovidalctes@hotmail.com con los siguientes datos: apellido y nombres, DNI y un teléfono de contacto.

La película que se proyectará el jueves cuenta que tras la II Guerra Mundial, un soldado llamado Joseph Piller investiga al reconocido artista holandés Han van Meegeren, acusado de conspirar con los nazis. A pesar de las creciente evidencias, Piller se va convenciendo cada vez más de la inocencia de Han, e intentará luchar para salvar la vida de ese artista de pasado misterioso.

“El último Vermeer” (The last Vermeer) atrapa, con estupendo diseño de producción, y que incluso ha tenido el respaldo de Ridley Scott. Plantea además muchas cuestiones oportunas que invitan a la reflexión: acerca de a qué llamamos arte, las motivaciones que hay detrás de una obra, la petulancia con la que los críticos conceden o no la categoría de obra maestra a un cuadro, y en definitiva, si podemos decir que existe un arte de la falsificación.

El aforo de la sala se encuentra reducido al 50 por ciento en su capacidad debido a los requerimientos de protocolo anticovid.

(VAE)