Un hombre atacó e insultó a inspectores de tránsito

“Dame mis papeles o te voy a romper todo... infeliz, guampudo”, fueron algunos de los insultos que quedaron grabados en imágenes que se viralizaron por las redes sociales. Un hombre fuera de sí era sujetado por dos policías cuando trataba de agredir con golpes de puño a los inspectores de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes.

Ocurrió en calle Héroes Civiles al 2000 (continuación de La Rioja). En un momento logró zafarse de los policías y lanzó una piña a uno de los municipales que se mantuvo en sus cabales sin responder la agresión.

“Negro de mierda, no servis para nada”, les decía y a la vez gritaba:”"Devolveme mis papeles. Me está haciendo la multa. Ustedes (a la policía) deben defender mis derechos. Me van a cobrar. Hijos de p... Negro de mierda”, vociferaba.

El incidente se inició al estacionarse en un lugar donde, al parecer, no está permitido. No estuvo de acuerdo con la infracción y estalló su furia. Según el relato de testigos comenzó con insultos y se abalanzó hacia los inspectores, lanzó un par de golpes de puño al aire, hasta que fue reducido por dos efectivos policiales. Pese a ser inmovilizado, Siguió con las amenazas contra los inspectores de tránsito.

(WA)