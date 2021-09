La premonición del padre

Después de su corto paso por Almagro, en la Primera Nacional, Gabriel Morales decidió regresar a Boca Unidos, y el tiempo le está dando la razón. “Gracias a Dios se me está dando el gol de nuevo. La verdad que estoy cómodo, me siento bien, y volviendo al nivel que tenía anteriormente”, expresó.

Gabi convirtió en Las Parejas el gol del empate de su equipo. “Estuve hablando con mi viejo unos días antes del partido y me preguntó cuándo iba a patear al arco, que me acuerde de todos los goles que hice desde afuera del área. Él me alentó, me dijo que la iba a embocar, se dio esa jugada, le pegué al arco de afuera y se esquinó. La verdad que fue un lindo gol”, contó.

“Fue un gol parecido al que hice cuando estuve (en Boca Unidos) en la primera etapa, y fue en el mismo arco. En esa ocasión lo pasé al defensor y quedé mano a mano con el arquero; en esta le pegué antes, y gracias a Dios fue gol”, rememoró Morales.