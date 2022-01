Más de 3.000 correntinos se aplican por semana la primera dosis de vacuna anticovid

Más de 3.000 correntinos se aplican por semana la primera dosis de la vacuna anticovid. Solo ayer hubo más de 250 correntinos en un centro de vacunación cuando había otros dos habilitados.

El aumento de contagios en todo el país, Corrientes no es la excepción, hizo que muchas personas se acerquen a los diferentes puntos de vacunación ante la posibilidad de poder contraer la enfermedad.

“Hubo muchos adultos mayores que recibieron la primera dosis de la vacuna anticovid. Hoy (por ayer) no se llegó a las 300 dosis administradas, pero la semana pasada colocamos entre 500 y 600 dosis por día”, afirmó a El Litoral una enfermera que inoculó en el club.

Esta semana la inmunización se realiza por terminación de documento, a diferencia de la anterior que era por turno de llegada. Además, con respecto a las segundas dosis, confirmaron que aún no tienen números precisos de inoculados debido a que son tres las vacunas que se dan, entre ellas están la Sputnik, Sinopharm y AstraZeneca. Al finalizar la semana, seguro se darán datos.

“No tenemos un tope por día, si veo que me quedan 50 dosis, llamamos y nos traen. Jamás nos dejan sin vacunas cuando cerramos los puntos. Es por el tema del horario, acá los chicos ocupan la cancha. Entonces a las 17 en punto tenemos que salir”, explicó la trabajadora de la salud.

Detalló que ayer no hubo mucha gente. A la mañana pudo observarse una fila bastante larga, pero aclaró que hay más tranquilidad para acceder a las vacunas. “Se habilitaron otros dos puntos de vacunación. Entonces no vienen todos acá como sucedió la semana pasada. Pese a que es un lugar céntrico y le queda a mano a la mayoría”, dijo a El Litoral.

Jonatan, un joven de 27 años, que se acercó hasta el club indicó que no se había colocado ninguna dosis. “No nos pusimos la primera dosis porque estábamos aislados por el virus y después se calmó todo. Ahora empezó otra vez y venimos a ponérnosla. No nos queda otra, tenemos que prevenir antes que lamentar. Tengo conocidos que no tienen ninguna vacuna. Por ejemplo, mi hermano, mi hermana y mi cuñado. Tampoco mi mamá, pero se va a poner en los próximos días”, dijo.

Pablo, del barrio Jardín, otro ciudadano que no tenía niguna dosis, afirmó que no pudo por su trabajo. “Vine a ponerme la primera dosis. Estuve la semana pasada haciendo la cola, y se cerró. No pude venir a vacunarme antes por la situación que se estaba viviendo, nunca tuve fiebre ni covid. Ahora vine porque hay que vacunarse porque es importante, vamos a empezar con la primera dosis”.

En tanto, la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona, señaló que “se está notando un crecimiento” de casos de coronavirus en la población de 3 a 11 años que “son los que tienen un porcentaje más bajo de vacunación”.

“Hay un incremento de casos de niños entre 3 y 11 años. Es tan rápido el crecimiento que todavía no tenemos una conclusión”, dijo a Radio Urbana Play.

(GGC)