Tenía covid, lo encontraron muerto y el cuerpo aún permanece en la casa

Un hombre que estaba aislado por ser covid positivo fue hallado muerto en su vivienda del barrio Quintana de la Capital. La familia denuncia que tenía un fuerte golpe en un ojo y la nariz con sangre. Avanzada la tarde de ayer, los restos aún yacían en la vivienda.

Todo comenzó ayer a la mañana, los hijos de Ramón de 74 años intentaban comunicarse con él por teléfono. Ante la insistencia y la falta de respuesta, uno de sus hijos decidió ir hasta el domicilio para ver qué sucedía con el hombre que estaba aislado por coronavirus y vivía solo.

Al llegar, notó que la puerta que da a la calle estaba cerrada por dentro por lo que no podía ingresar. Entonces decidió pedir la colaboración de un vecino para entrar por atrás, sin saber con qué se podía encontrar.

Cuando finalmente llegó al patio se encontró con un escenario terrorífico. La puerta trasera de la casa estaba abierta y en el dormitorio estaba su padre tirado en el piso a un lado de la cama. El hombre estaba recostado sobre su brazo izquierdo y el derecho estaba posado arriba de la cama.

“Habrá sido a las 9.30 o 10 de la mañana. Nosotros lo vimos por última vez antes de que tuviera covid. Él se encontraba aislado. Nadie pudo ir a verlo, pero nos comunicábamos constantemente con él”, afirmó Mirta, hija del fallecido.

“En un principio pensamos que se cayó de la cama y que fue un accidente”, indicó a El Litoral.

La mujer contó que, al darlo vuelta, tenía el ojo izquierdo “en compota” y su nariz estaba golpeada. Además, aseguró que encontraron rastros de sangre bajo su cama.

“Nosotros queremos saber qué pasó, si fue muerte natural o no, tenemos el video de cómo estaba él en el piso”, indicó la mujer.

“No viene la morgue, no viene nadie. Él es covid positivo, pero eso no da lugar a que lo dejen tirado como está ahora. Mi papá vivía solo. Nosotros pensamos que alguien entró, queremos saber la verdad y que no lo cremen porque estaba sano, no queremos que lo hagan por tener coronavirus”, explicó.

Asimismo, Mirta indicó que van a denunciar a la fiscal porque el cuerpo está en la vivienda desde que fue hallado y no lo recogían. “La fiscal es una irresponsable. No puede ser que después de tantas horas en la mañana diga que su celular no funcionaba para eso está de turno”, sostuvo.

Además agregó: “No sabemos qué pasó con él, si el hecho sucedió a la noche o a la madrugada. Lo que queremos saber es qué sucedió y no sabemos qué hacer. La plata que cobró el viernes no está, la Policía no supo qué explicarnos y nos dijeron que tampoco entiende qué pasa. Son más de las 18 y todavía está su cuerpo ahí, y hace mucho calor. Los hermanos pedimos que se lo lleven a la morgue”.

Interior

Una mujer oriunda de Mercedes reveló que el jueves 20, su madre falleció por covid en el Hospital de Campaña y no le entregaron el cuerpo.

“Seguimos sufriendo y luchando por el sacrilegio que quieren llevar adelante con nuestra difunta madre”, indicó Laura Ferrau y aseguró que no reciben respuestas.

“No autorizamos lo que ellos quieren llevar adelante con el sagrado cuerpo de nuestra madre, que por cuestiones religiosas debemos darle cristiana sepultura”, indicó.

