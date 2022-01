La Bomba Tucumana en offside confesó todo sobre su novio 21 años menor que ella

Gladys La Bomba Tucumana jugó al misterio en la nota que le brindó al ciclo Intrusos donde compartió la escena con su bailarín, Rodrigo Jara, señalado como su nuevo amor.

La noticia fue confirmada ayer por el ciclo Intrusos y hoy se vio el video de la primera entrevista de Gladys La Bomba Tucumana con Rodrigo Jara.

Alineado a un proceso de cambio físico, La Bomba Tucumana está saliendo con uno de los bailarines que forman parte de la revista que protagoniza Omar Suárez.

La información fue confirmada por el periodista Pablo Layús en el móvil de Intrusos que sale por la pantalla de América Tv y que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Ella está feliz. Se la pasa cantando. El segundo romance de la temporada se da entre La Bomba Tucumana y su bailarín, Rodrigo Jara", afirmó Pablo Layús sin dejar lugar a duda.

¿Qué dijo Gladys La Bomba Tucumana de Rodrigo Jara?

En charla con Intrusos, la cantante primero negó el romance y le pidió a su bailarín que sea enfático al respecto.

"Me encanta porque ni niega ni dice nada. Me gustaría que diga no tengo nada con ella, me caliento rápido y me da bronca", dijo La Bomba Tucumana.

Pero luego se arrepintió y pidió "borrar todo" lo que había dicho antes: "Es un chico muy apuesto, me encanta, no le llevo 27 años, tengo 56 y él 36, estamos bien ahí. Lo amo, yo dije lo amo y él te quiero. ¿Por qué me dicen que soy la apuradora?".

En tanto que Rodrigo Jara declaró en PrimiciasYa que la relación "con Gladys es normal".

Y añadió: "No tengo nada para decir. No voy a hablar del tema. Yo no saqué el tema... lo que quieras saber, pregúntaselo a ella".

PrimiciasYa