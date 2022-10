Inscripción online para las escuelas: aclaran que anotarse antes no garantiza una vacante

A finales de noviembre comenzarán las inscripciones online para el ciclo lectivo 2023 en Corrientes. Según informaron estará abierto por un mes, pero se dividirá dependiendo el nivel educativo del estudiante. Además, resaltaron que anotarse antes no es un factor que determina el acceso a una vacante.

La página web estará disponible desde el 21 hasta el 30 de noviembre para el nivel inicial, continuará con el primario que será del 9 de diciembre al 15 y finalizará con el secundario desde el 12 de diciembre al 22. La inscripción está destinada a los niños que comienzan sala de 4 y de 5, primer grado y primer año del secundario.

“Se pide que se inscriban a los establecimientos a los que quieran entrar y tienen la posibilidad de hacerlo en un mínimo de tres y un máximo de cinco. Se piden los datos del ingresante, su documento de identidad para buscarlo en el Registro de Personas de Corrientes. En caso de que no estuviera, por ser de otra provincia, deberá registrarse. Después se pide información del domicilio del tutor”, indicó el director de Sistemas del Ministerio de Educación de la Provincia, Carlos Encina.

Asimismo, aseguró que si el inscripto tiene hermanos o algunos de sus padres trabajan en la escuela, en caso de que sea inicial o primario, tendrá prioridad en el acceso.

“En el secundario hay otra prioridad que se da si es abanderado en el nivel primario y podrá elegir la institución. Además, de la prioridad si cuentan con hermanos que cursan o si vienen del mismo establecimiento pero del otro nivel”, explicó a El Litoral.

Otra de la incertidumbre de los padres, se encontraba en qué sucedía si algún alumno se cambiaba de establecimiento sin ser de los primeros años, en ese sentido solo necesitará pedir el pase a la institución.

Tras finalizar el periodo de inscripción online, las autoridades analizan las prioridades que tenga cada institución. En ese aspecto, los que tengan prioridades van a acceder automáticamente y los que no (si hay vacantes) lo harán mediante un sorteo. “Pasado ese periodo, se informa a todos los inscriptos como les fue en el sorteo o pueden consultar en el sitio inscripciones.mec.ar, se pueden inscribir en un mínimo de tres y un máximo de cinco establecimientos que debe tener un orden de prioridad”, comentó Encina. “Cabe resaltar que no importa quien se inscriba primero es decir no es un factor que determina el acceso a la vacante es lo mismo para el que se anote primero y último. Recomendamos que lo hagan siempre con tiempo para evitar inconvenientes”, continuó el funcionario.

Asimismo, explicó que tras el proceso de inscripción 2023, comenzará el proceso de sorteos, validaciones y otros procesos que terminan en diciembre para que las familias o alumnos anotados estén “más tranquilos”.

“También, tenemos que hacer un segundo llamado de preinscripción que será en febrero para todos los alumnos que no pudieron anotarse en diciembre o los que no pudieron obtener a algún establecimiento que puede suceder y otra vez se hace el mismo proceso para que antes de marzo tengan el establecimiento asignado”, comentó.