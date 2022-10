Sorpresiva promesa de Tomás Holder si regresa a la casa de Gran Hermano

Tras convertirse en el primer eliminado de Gran Hermano 2022, Tomás Holder analizó el juego y su relación con el resto de sus compañeros en diferentes programas a los que asistió. Sin embargo, pese a que había sido tajante sobre lo que piensa de Thiago Medina, el joven sorprendió al develar que haría si gana el reality de Telefe.

Todo comenzó con un comentario que hizo Ximena Capristo en Gran Hermano, la noche de los ex: “¿Sabés qué creo, Tomás? Viste que siempre, en Gran Hermano, hay un repechaje. A mí me parece que vos tendrías que entrar, ser vos y no ese personaje que inventaste, ganarte la casa y los 15 millones de pesos. Te lo merecés”, opinó.

Fue entonces que Holder lanzó una promesa en vivo: “Igual, te soy sincero y digo la verdad, si yo llego a ganar esos 15 millones, obviamente me los quedaría, no voy a decir que no; pero la casa se la daría a Thiago porque creo que le hace mucha falta”.

“Thiago sale segundo, te lo firmo acá”, cerró Capristo, quien también vivió la experiencia de pasar por el reality (donde conoció y se enamoró de Gustavo Conti, con quien tiene a su hijo, Félix), en referencia a unos de los concursantes que ya perfiló como una de los favoritos de la casa.

CIUDAD MAGAZINE