El desesperado pedido de Jimena Barón a sus seguidores: "Estoy tan perdida"

Jimena Barón utilizó su cuenta de Twitter para hablar del problema que está teniendo y para el cual no encuentra una solución: qué hacer con las cenizas de su padre, Jorge Augusto Pérez Guevara, quién falleció en 2014 a sus 54 años a raíz de una enfermedad pulmonar crónica, el EPOC.

"No hiero sensibilidades si pregunto ¿qué hace uno con las cenizas de un ser querido? Estoy tan perdida con el asunto PADRE/CENIZAS que no pude ni hacer el trámite aún", escribió La Cobra en una primer instancia.

Y a las horas volvió a referirse al tema pero, en esta ocasión, con una pizca de humor: "Con respecto a las cenizas de padre, el muy culia... me dijo 'hacé lo que quieras, yo ya voy a estar re muerto. Me parece una bolud..'.. Tenerlas en casa me da miedo, onda espíritus, ruidos, todo eso. Y ponerlas en una planta, siento que quedo ATADA a la planta onda la planta ES MI PAPÁ. Qué responsabilidad".

Varios usuarios le sugirieron a la cantante que lleve las cenizas de su padre a algún lugar que él haya amado y que las esparza ahí, para tener un buen recuerdo de él. "Llevalas a un lugar lindo que le gustaba a tu papá. Donde pueda estar libre y a la vez lo puedan visitar todos ahí", "Llevalo y esparcilo en el lugar que más le gustaba y mientras lo tiras se lo decís de una ... 'sino te gusta te jodes por no decidir cuando estabas vivo'", fueron algunos de los mensajes.

Fuente: Ciudad.com.ar