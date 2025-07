La historia de una foto y de un libro

Especial Fernanda Toccalino y Carlos Lezcano

El próximo 15 de julio presentaremos junto a Maia Navas, en la Feria del Libro de Corrientes, “Hechizo natal”, libro que escribimos juntos y que contiene entrevistas a los artistas Blas Aparecido, Cristian Badaró, Carla Colombo, Catalina Chervin, Mili Montejo Echeverría, Mónica Frette, Lorenzo González Baltazar, Josefina Madariaga, José Mazzanti, Maia Navas, Claudio Ojeda, César Pereyra, María Eugenia López Romero, Julia Rossetti, Lucía Sbardella, Juan Ignacio Slobayen, Andrés Romero Von Zeschau, Agustina Wetzel y Alberto Ybarra, además de textos sobre las artistas Mati Obregón y Laura Seniquel. Será a las 18 en el quinto piso de la Galería Colón.

Editado por Farber Irupé, un nuevo sello editorial que desembarca en Corrientes para promover la difusión de artistas de la región. Farber bajo la dirección editorial de Catalina Tovorovsky. “Hechizo” forma parte de la Colección Farber Irupé que tiene la coordinación de Ernestina Perrens.

El libro cuenta con el apoyo del Gobierno de Corrientes, del Instituto de Cultura y de FADyCC/UNNE que declaró el proyecto “de Interés Institucional y Académico”.

El 11 de julio, en tanto, con el auspicio del Instituto de Cultura de Corrientes, estaremos en el Museo del Barro de Asunción con la presentación de Albán Martínez Gueyraud y el 2 de agosto en la tradicional feria del libro de Caá Catí.

Un jarrito enlozado en la pared, una imagen de tapa

En el corazón de San Miguel, un pequeño rincón de paz y creatividad florece en la casa de Juanita, un hogar que se ha convertido en un punto de encuentro para soñadores y creadores. Cristian Badaró conoció a Juanita en 2022 a través de dos amigos arquitectos que compartían la visión de construir una comunidad basada en la bioconstrucción. La idea era simple pero poderosa: crear un espacio donde la vida en armonía con la naturaleza fuera posible.

Las reuniones comenzaron en la casa de Juanita, donde ella y su difunto esposo, Carlos, habían construido un hogar lleno de amor y honda tradición. Carlos, un apasionado del turismo de cabalgatas, guiaba a los visitantes a través de los esteros, mientras que Juanita, con su calidez y hospitalidad, ofrecía panes, alfajorcitos y galletitas a quienes llegaban. Su hogar, que también funcionaba como posada, se llenaba de largas charlas, creando un ambiente mágico que Cristian recuerda con nostalgia.

"Koe Mimbi", que significa "amanecer brillante", es el nombre que Juanita eligió para su hogar-merendero, un lugar donde la luz y la alegría se entrelazan. Cristian, con la emoción a flor de piel, evoca esos días en los que la cocina de Juanita se convertía en un refugio. "Cuando entras a ese espacio, sentís que ya estuviste allí en otra vida" dice, refiriéndose a la calidez que emana de la dueña de casa.

La cocina, un lugar sagrado en muchas culturas, estaba llena de utensilios tradicionales y recuerdos. Cristian, siempre con un par de latas de aerosol en su mochila, encontró inspiración en una taza que perteneció a la madre de Juanita. "Tuve el flechazo de esa tacita", recuerda, mientras nos cuenta que le pidió permiso para pintarla sobre un muro.

La historia de ese jarrito viene de lejos ya que perteneció a la madre de la dueña de casa y eso le dio un valor mayor.

En medio de las reuniones y el trabajo, Cristian también se permitió disfrutar de la tranquilidad del lugar. Despertarse con el canto de los pájaros y compartir un desayuno repleto de dulces y mate se convirtió en una rutina que atesora. La conexión con la tranquilidad mansa de la naturaleza y la comunidad se hacía palpable en cada rincón de Koe Mimbi.

Hace poco fue el cumpleaños de Juanita, Cristian sintió el impulso de proteger esa tacita que había cobrado tanto significado después de la repetición de muchas publicaciones mostrándose la imagen de la tapa del libro “Hechizo natal”.

"Me gustaría ir y protegerla un poco", dice, reflejando el cariño que ha desarrollado por ese hogar y sus habitantes.

La historia de Cristian y Juanita es un testimonio de cómo los lazos afectivos y la creatividad pueden florecer en los lugares más inesperados. En Koe Mimbi, cada amanecer es una oportunidad para soñar y construir un futuro brillante, donde la comunidad y la tradición se entrelazan en un abrazo cálido y duradero.

La historia del libro

Un trayecto diario compartido del pueblo a la ciudad. Una amistad que se urde entre mates, charlas sobre artistas y amaneceres en el camino. Ahí podríamos fijar el punto de partida de lo que hoy es este libro.

Fernanda y yo vivimos en Santa Ana de los Guácaras desde hace más de veinte años. Ella en Parque Leconte, a la entrada del pueblo. Yo, por calle Pilcomayo, saliendo del pueblo, camino a Paso de la

Patria, donde el viento norte “zapatea en el arenal”.

No puedo determinar desde qué año, durante muchas mañanas, con Gabriela, mi esposa, buscamos a Fernanda para ir a Corrientes a trabajar. Pasábamos por ella a las seis y veinte y emprendíamos nuestra travesía diaria. Los tres disfrutábamos de la clareada, el mate de mano en mano y alguna voz en la radio. Pero, sobre todo, nos gustaba la charla donde se colaban, una y otra vez, los nombres de artistas visuales desconocidos hasta entonces, que Fernanda descubría y compartía con nosotros. “Conocí a tal pintor del interior”, decía y se explayaba acerca de cómo veía su obra.

Así pasamos muchos días. Así, muchos años.

El trayecto del pueblo a la ciudad dura entre treinta y cuarenta minutos. En ese tiempo, parte de la charla giraba en torno a personas cuyos nombres no reconocía y muchos menos sus obras. Manejaba y guardaba silencio, trataba de recordar su relato, después, algunos detalles. Algunas veces le pedía que me mostrara obras y me contara más de sus vidas y recorridos. Este fue el origen de todas las entrevistas que contiene el libro, algunas hechas con ella, otras con diferentes colaboradoras.

Siempre de la mano invisible de Fernanda.

En los últimos años, Fernanda realizó un mapa de nuevos artistas visuales correntinos y no sólo me compartió esos saberes y obras sino que además me enseñó a “ver”. Este libro no hubiera sido posible sin su curaduría, sin su forma amable de enseñarme a mirar.

El libro contiene las entrevistas realizadas casi todas en el programa “Todos los Vientos” que hacemos con Gabi Bissaro, Ernestina Perrens, Fernando Abelenda, Nati Schejter, Fernanda y Lola Lezcano. Fueron publicadas en el diario El Litoral de Corrientes los domingos, salvo dos, la de Maia Navas y la de Julia Rosetti, que se publicaron en el diario Época. Las entrevistas contienen información muy valiosa porque dan cuenta de eventos y procesos de las artes visuales de Corrientes de los últimos veinte años.

También son testimonio de la propia vivencia

Durante este tiempo en el que los artistas produjeron su obra, en la región sucedieron dos hechos fundantes del escenario actual: la creación de la Facultad de Artes Combinadas de la UNNE en 2010 y la feria ArteCo en 2018. La primera llegó para brindar y sistematizar la formación académica de los artistas. La otra, para visibilizar, dar posibilidades de comercialización y crear un mercado de arte.

Estas entrevistas prueban la potencia y fortaleza de la escena local que crece plural y contundente. Con la certeza de instalarse definitivamente en el escenario nacional. Talento, formación y posibilidades de comercialización son la síntesis de este momento.

El libro cede la palabra a artistas con propuestas y lenguajes diversos. Allí, el paisaje aparece como halo, no en su literalidad. Más que en su presencia visible de fondo, como un fulgor que atraviesa a todos.

Con Fernanda nos gusta pensar que esa hebra que los enlaza es una suerte de hechizo natal correntino, parafraseando al poeta Francisco Madariaga, un hechizo natal más nostálgico que maldito, ineludible pero también cargado de promesa.