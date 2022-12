Critican a un intendente por tomar “licencia” para ir al Mundial

El cese de actividades del intendente Luciano Demarco, que está a cargo del municipio de Perico, en la provincia de Jujuy, fue llevado a la Oficina Anticorrupción por integrantes opositores del Concejo Deliberante. Además de cuestionar los fondos utilizados para viajar al Mundial de Qatar, alegan que la ciudad se encuentra en un momento delicado.

El integrante radical del Frente Cambia Jujuy, Federico Manente, indicó que el mandatario dejó sus funciones en medio de conflictos gremiales y una mala administración.

También afirmó que la licencia que utilizó para poder delegar sus funciones no corresponde. “El instrumento que envió al Concejo no corresponde teniendo en cuenta que ha enviado un decreto donde él mismo como intendente se autoriza la licencia. Una licencia anual ordinaria, algo que es del empleado público, lo que no correspondería porque él es cabeza de Estado en la ciudad”, le dijo al medio local El Tribuno.

El concejal radical también se refirió al dinero utilizado para viajar al Mundial de Qatar 2022, un destino que requiere un numeroso caudal de dinero para poder subsistir. Por ese motivo, se presentará una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) de la provincia.

“Sólo los sueldos de él como intendente no está ni siquiera cubriendo los gastos que le demandaría a una persona, más allá que tiene una empresa de turismo pero la categoría ante AFIP es de monotributo, entonces se supone que no tiene mayores ingresos”, expresó.

“En Perico los sistemas públicos son un desastre, las calles son un desastre, hay enojo de todo el personal del municipio, por algo todos los gremios están de paro. No cumplió con nada”, agregó Manente.

En septiembre, el organismo provincial había registrado una denuncia contra el intendente de Perico por la anexión de un terreno público a su domicilio particular. La misma fue realizada por Manente y la concejala Gloria Espinoza. Constatado el hecho, y en medio de una trifulca política en el mismo concejo que tuvo como protagonistas a Manente y Espinoza en la cual fueron suspendidos, la OA acusó al mandatario.

“Si bien es cierto que la denuncia se realiza en el contexto de una disputa en el seno del Concejo Deliberante de Perico, motivada en cuestiones político-partidarias, situación marcada por el propio intendente cuando habla de una operación política en su contra, este contexto no le hace perder entidad al hecho en sí, que es la ocupación del espacio público en exclusivo interés particular, teniendo competencia funcional directa sobre la decisión”, esgrimía la resolución de la OA. Inmediatamente, giró la denuncia al Ministerio Público de la Acusación para que iniciara una causa penal y una investigación sobre este hecho. También agregaron que “la ocupación del espacio público con el fin de satisfacer un interés particular, en beneficio propio y del grupo familiar, en detrimento del interés general, constituye una conducta prohibida por el régimen de Ética Pública”.

