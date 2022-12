Presencia Fantasma en el Final 8 de la Liga U17

La definición de la Liga Federal U17 de básquetbol se pondrá en marcha hoy en Resistencia con la participación de Regatas Corrientes. El conjunto Fantasma debutará en el Final 8 frente a Centro Español de Plottier, Neuquén, partido que está previsto comience a las 19 en cancha de Regatas de la capital chaqueña.

All Boys de Santa Rosa vs Municipalidad de Luján de Cuyo desde las 15, Atenas de Córdoba vs Obras Sanitarias a partir de las 17 y Regatas de Resistencia vs Ferro Carril Oeste desde las 21.

Mañana será el turno de las semifinales (19 y 21) y el domingo la final (18).

Regatas Corrientes, conducido por Ariel Silveira, llega invicto a esta instancia después de ganar la Liga Provincial y eliminar a Quimsa, Nicolás Avellaneda de Tucumán y Oberá Tenis Club.