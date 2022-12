El mensaje de Sofía Martínez tras la consagración de Argentina y sus palabras a Messi

Sofía Martínez se volvió viral en las redes después del triunfo ante Croacia al hablarle desde el corazón a Lionel Messi minutos después de terminado el partido por la semifinal del Mundial Qatar 2022.

"Lo ultimo que te voy a decir no es una pregunta... Se viene una final del mundo y si bien todos queremos ganar la Copa. Quiero decirte que más allá del resultado. hay algo que no te va a sacar nadie... Atravesaste a cada uno de los Argentinos. De verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, la original, la trucha o la inventada. Marcaste la vida de todos", le dijo Sofía Martínez con mucha emoción a Messi.

"Para mi es más grande que cualquier copa del mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. Ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo y eso ya lo tenés, así que gracias Capitán", finalizó.

El posteo de Sofía Martínez tras la finalización del Mundial y consagración de Argentina

Desde Instagram, Sofía Martínez compartió un emotivo posteo para reflejar lo que fue su primera cobertura mundialista y cumplir un sueño profesional.

"Todavía no logro poner en palabras lo que fue el mundial para mi, pero acá va mi mejor intento: Me fui insegura y me sentí plena. Cumplí un rol que me era desconocido, consciente del privilegio, y de que para jugar en primera hay que estar a la altura. Un mundial es demasiado importante para nosotros, y que llegue lo que siempre soñaste a veces es tan feliz como complejo. Fui libre y genuina", comenzó la periodista.

"Me quedo con el respeto y la confianza de mis compañeros, pero sobre todo con el amor con el que me trataron todos estos días. Me quedo con haber acompañado a un equipo campeón del mundo con tan buena energía y con las cosas claras. Con cada segundo que hablé con Leo, con cada choque de manos. Fue SU mundial en todo sentido", siguió.

Y recordó: "Estar ahí para hablar con él fue magia, y el resultado justicia divina. No me llegó a responder pero creo que ahora sí me diría que es el mejor momento de su carrera. Me vuelvo con la batería en 0, con nada en los bolsillos, cómo dice Goyco (*bueno, quizás sí con dos celulares regalados)".

"Vuelvo conmovida porque no puedo entender todas las cosas que me pasaron este mes. Que por más consciencia que tenga, a veces es difícil creer lo que ven los ojos. Un mundial de recuerdos eternos y de marcas imborrables. Y para ser sincera, ni siquiera soñé tanto", comentó la novia de Diego Leuco.

Y cerró: "Ahora sí, que se venga ese tatuaje. Y que suene bien fuerte el ‘dale campeón’ Argentina de mi vida. Fue un honor acompañarte en esta locura extraordinaria. Gracias a la televisión pública por jugársela conmigo, eso no se olvida . Y a mis abuelos, mis cómplices de siempre".

Primicias Ya