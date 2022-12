Fuerte comunicado de la familia de Coti por las burlas a su cuerpo

La familia de la participante de Gran Hermano, Constanza Romero, alias “Coty”, realizó un fuerte comunicado por las burlas a su cuerpo que recibió la correntina.

Desde la cuenta de Coty, la familia manifestó: “Hemos tenido que ver como participantes estos han subido capturas a sus Instagram de imágenes editadas y deformadas de Coty burlándose de su aspecto físico”.

Además, dijeron: “Estamos sumamente decepcionados de que no les importe nada con tal de meterse nuevamente en esa casa, repito, pueden estar o no de acuerdo con su juego pero hay límites que no se deberían pasarse …”

En cuanto al apoyo que le brinda a Coty, afirmaron: “Nosotros, sus familia y amigos, seguiremos compartiendo la muestra de cariño porque en definitiva es lo que a mi hermana le va a interesar cuando salga del juego, rodarse de gente que la valoró como jugadora y no intentó juzgarla como persona ”.

Finalizaron expresando: “Te queremos Coty”.