BeReal: una red social más auténtica: ¿es segura para los niños y los adolescentes?

La historia menciona que en un principio ICQ y luego Messenger fueron las primeras semillas de este fenómeno que con el paso de unos pocos años empezaron a ser las redes sociales. Myspace, posteriormente Twitter y Facebook, marcaron tendencia en cuanto a la relevancia de lo que hoy conocemos como redes sociales Cuando todo parecía haber encontrado su espacio, la simplificación del diseño, las utilidades y la aparición de las aplicaciones trajeron consigo la web llamada 2.0 que, conforme a su expansión y su naturaleza, hizo más partícipes a los usuarios. Instagram, TikTok, Reddit, Snapchat, Pinterest, Tinder, Happn, Linkedin y un sinfín más de apps han aparecido y desaparecido en los últimos 20 años.

El uso de las redes sociales a menudo implica compartir contenido. Esto incluye, entre otras actividades:

l creación de perfiles en línea

l publicar comentarios o chatear

l subir fotos y videos

l reaccionar o dar “me gusta” a las publicaciones de otras personas

l compartir enlaces

l etiquetar fotos, compartir y transmitir contenidos en vivo.

Las Redes sociales son una parte importante de la vida social y creativa de los preadolescentes y adolescentes. Las utilizan entre tantas otras cosas para divertirse, hacer y mantener amistades, compartir y aprender intereses, explorar identidades y desarrollar relaciones familiares. Son una extensión de sus interacciones cara a cara. Pero las redes sociales también pueden presentar riesgos tales como la exposición a contenidos inapropiados o molestos, a imágenes o comentarios agresivos, violentos y/o sexuales, a compartir información personal con extraños que derive en problemas de ciberacoso en todas sus modalidades.

Una novedosa red social llamada BeReal fue desarrollada por Alexis Barreyat y Kevin Perreau, en Francia a principios de 2020. Desde su lanzamiento la aplicación tuvo un crecimiento exponencial y se posicionó como una de las apps más influyentes entre aquellos pertenecientes a la generación Z, también conocida como “Centennial”, cohorte demográfica que sigue a la “Generación Milenial”. Los demógrafos e investigadores suelen señalar como el comienzo de los años de nacimiento de la generación Z desde mediados o finales de la década de 1990 a mediados de la década de 2000.

En abril de 2022 la plataforma tenía tan solo 2,93 millones de usuarios y actualmente su aplicación ya cuenta con más de 10 millones de descargas, mostrando una curva de crecimiento vertiginosa en todas las edades. Según términos y condiciones puede ser utilizada por niños mayores de 13 años. Esta nueva aplicación es también llamada “Anti Instagram” ya que propone a los usuarios ser más reales y auténticos. En la definición del nombre, la aplicación nos da una pista de que los usuarios que se han cansado de las plataformas tradicionales, ya están emigrando en masa a esta nueva opción, porque ofrece una experiencia más genuina y sin filtros en un mundo prácticamente dominado por el Photoshop, las etiquetas y los influencers.

A pesar de su edad, muchos adolescentes sufren el mismo hastío que los adultos con respecto a las redes sociales, además padecen las consecuencias del consumo y sus efectos perjudiciales. Informes internos de Facebook indican que Instagram ejerce un impacto negativo sobre la salud mental de los adolescentes, y los usuarios más jóvenes expresan habitualmente que estos hábitos reflejan una de las principales causas del aumento de la ansiedad, la depresión, los trastornos alimentarios y la percepción distorsionada de la imagen corporal. Teniendo en cuenta todo esto, es lógico que incluso los niños pequeños estén buscando alternativas a las redes sociales tradicionales a través de aplicaciones que les animen a ser más positivos y a disfrutar de la vida real.

La aplicación BeReal es simple: a los usuarios les llega una notificación una vez al día para realizar un posteo en el que deben mostrarse tal como están en ese momento. Sin embargo, hay algunas características a especificar:

l Diariamente BeReal envía una notificación a los usuarios para capturar una foto con la cámara trasera y delantera de forma simultánea. La activación de la cámara trasera no es optativa y de esta forma compromete al entorno en la publicación.

l No está habilitada la opción de compartir contenido en cualquier momento, sino que sólo pueden hacerlo cuando la app lo demanda.

l Una vez recibida la notificación, todos los usuarios tienen dos minutos para hacer su foto. Si pasa el tiempo, se pierde la oportunidad de capturar tu BeReal y se notificará que fue capturado fuera del horario reglamentado.

l No tiene filtros, no se pueden realizar ediciones y esto es una característica disruptiva con respecto a otras redes.

l Solo se pueden ver los contenidos de otros usuarios, si comparten primero sus imágenes. En esta app no pueden tener seguidores.

l Las reacciones son a través de comentarios o real emojis de sus contactos y en el modo de perfil público (discover), solo permite reacciones a través de real emojis.

l No se encuentra habilitada hasta el momento, la mensajería privada. BeReal presenta algunos riesgos que debieran ser considerados muy seriamente.

l Sumisión a la app, estar pendiente de la notificación, lo que conlleva mayor dependencia de las redes sociales a lo largo del día.

l Mayor riesgo de exposición de datos personales, de su privacidad y la de terceros, ubicación, contexto (debido al uso de las cámaras frontal y trasera). Esto se genera por lo instantáneo de las publicaciones, la falta de edición y filtrado sumado a la opción oculta de “borrar”, lo que la hace muy invasiva en momentos cotidianos.

l Cesión de las imágenes por décadas.

l La geolocalización está activada por defecto.

l No existe la moderación de los contenidos en esta aplicación.

l Brinda información de las rutinas del usuario, también brinda imágenes de terceros generalmente sin consentimiento, en el contexto de la imagen captada por la cámara trasera.

l Permite cookies de terceros: la actividad del usuario es rastreada por los anunciantes.

Recomendaciones

A simple vista, BeReal parece un nuevo modelo de red social que intenta corregir en la medida de lo posible los problemas más habituales asociados a este tipo de plataformas. La aplicación ofrece a los adultos, los adolescentes y a los más pequeños una forma más natural de disfrutar de las redes sociales, sin embargo, es importante que todos los usuarios comprendan cuáles son los riesgos que conlleva compartir contenidos en Internet.

Desde la Subcomisión de TIC, sugerimos algunos consejos de uso:

1. Limitar el acceso a sus publicaciones a las personas más cercanas.

2. Sugerir el perfil solo para publicaciones privadas.

3. Explicarles a los niños, preadolescentes y adolescentes que en ningún caso deben compartir datos personales o de identidad, incluidos su nombre y apellidos, su número de teléfono, su dirección o el nombre de su colegio o datos sensibles acerca de su salud, etnia, religión, inclinaciones políticas y/o sexualidad. En esta red social la geolocalización está activada por defecto, se aconseja desactivarla. En Argentina, la ley 25.326 de protección de los datos personales reconoce y garantiza estos derechos.

4. Informar a los niños que cada publicación expone a las personas que fortuitamente se encuentran alcanzadas por la cámara trasera y esto puede resultar invasivo y/o riesgoso.

5. Dialogar regularmente con ellos sobre las normas que deben respetar en las redes sociales, con respecto a su persona y a terceros.

6. Establecer límites razonables de uso, para evitar que las redes sociales interfieran con otras actividades como el sueño, la alimentación, las tareas y el ejercicio físico. Es importante lograr un equilibrio de acuerdo a directrices de la OMS entre las horas de sueño, de actividad física y el tiempo de uso de pantallas.

7. Los adultos deben dar el ejemplo sobre un uso saludable. Consensuar el tiempo de actividad en la red, brindar herramientas, alfabetizar para lograr un uso responsable, crítico y saludable de los medios, también deben prestar atención en forma periódica a las redes que utilizan y a sus publicaciones.

8. Poner énfasis en que todo lo que se publica o comenta online constituye su identidad digital. Las fotografías y las publicaciones pueden sacarse de contexto, por lo que es importante que aprendan a dejar una huella digital positiva. Por último, no deben compartir nada en las redes sociales que no les gustaría que puedan visualizar sus docentes, posibles admisores universitarios, futuros jefes, y/o familiares cercanos (Regla Wwgs, What Would Grandma Say? rule)

Solo el tiempo dirá si BeReal ha llegado a nuestras vidas para quedarse, pero en líneas generales, creemos que es igual que cualquier otra red social, sobre todo en lo referente a los cuidados que deben tenerse para su utilización, ya que no deja de ser un espacio para compartir fragmentos de la vida personal a través de Internet, lo que significa que debemos asegurarnos de que exista conciencia y educación sobre lo que eso implica, los adultos, los profesionales y los educadores debemos ayudarlos a gestionar correctamente estas herramientas.