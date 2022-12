El comentario de Thiago tras arrepentirse de haber tenido relaciones em GH

Si bien ya se formaron varias parejitas en Gran Hermano 2022, la nueva historia de amor de Daniela con Thiago parece haber llegado a su fin después de varias noches de mimos y pasión.

Así quedó demostrado en una conversación que mantuvo el joven con sus compañeros, Marcos, Alexis (más conocido como Conejo) y Maxi: “Siempre lo mismo, ya me pudre, la verdad que me estoy pudriendo”, se lamentó el hermanito.

Fue entonces que la pareja de Coti intervino con un profundo análisis: “Entramos como participantes y salimos como psicólogos”, expresó. Y Thiago cerró, con un contundente comentario: “Tendría que haber entrado (a la casa) diciendo que era gay”.

EL LLANTO DE THIAGO TRAS PERDER LA PRUEBA DE LIDERAZGO EN GRAN HERMANO

Son muchos los nervios que se viven cada semana en la casa de Gran Hermano 2022 donde los participantes apelan a las estrategias de juego para poder zafar de la nominación y llegar lo más lejos posible.

Es por eso que la prueba de liderazgo que, no sólo les permite evitar que sus compañeros lo nominen, sino que también les da la posibilidad de salvar a alguien en placa, se convirtió en uno de los objetivos primordiales entre los hermanitos.

Fue por eso que, después de que quedara descalificado en una competencia de equilibrio junto a Agustín, Thiago no pudo evitar quebrar en llanto frente a varios de sus compañeros: “Estoy enojado porque es injusto lo que hicieron, es cualquiera. Estoy enojado con todos porque hicieron cualquiera”.

“Yo sé que es un juego, pero me da bronca. Nosotros nos matamos en el desafío, me re maté al ped… para que me eliminen, me hubiese tirado en la primera”, cerró, con lágrimas de los ojos, mientras parte del grupo intentaba animarlo.