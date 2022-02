La guerra sin piedad de Ángel de Brito con Marcelo Polino

A veces compinches y otras veces enfrentados por las primicias del mundo del espectáculo, Ángel de Brito y Marcelo Polino suelen tener sus idas y vueltas en su relación personal y profesional.

Así, cuando compartían el jurado del Bailando por un sueño se los veía siempre hasta sororos entre ellos. Pero en las últimas horas, el primero apuntó duro contra el segundo acusándolo de no dar información confiable y chequeada sobre su futuro en la pantalla chica.

Porque claramente el límite siempre está marcado por la información personal. Y resulta que en las últimas horas Marcelo Polino, desde su programa Polino auténtico en Radio Mitre (AM 790), confirmó la llegada del ex conductor de LAM a la pantalla de América TV, tras la frustrada negociación con Telefe, y con Silvina Escudero como una de sus colaboradoras.

Rápidamente los seguidores de Twitter le consultaron a de Brito por la información vertida por Polino y, si bien hasta el momento no desmintió ni confirmó concretamente nada jugando inteligentemente al misterio, en este caso negó la data. Y cuando un usuario comentó "Se ve que Polino no te sigue porque confirmó en la radio que LAM va a América y que quieren a Escudero", Ángel no dudó en retuittear el mensaje disparando "Otro que manda fruta".

Ángel de Brito disparó contra Marcelo Polino en Twitter.

Pero la cosa no quedó ahí, porque luego en otro ida y vuelta en la red social del pajarito con su fandom le preguntaron "¿Por qué Polino siempre te tira palos y mala onda?", a lo que Ángel de Brito respondió un lacónico "¿Por qué será?", dejando ver las claras que -al menos actualmente- no tiene la mejor de las relaciones con su colega Marcelo Polino.

Según dejó entrever en sus redes, Ángel de Brito estaría enemistado con Marcelo Polino.

La feroz guerra de Ángel de Brito con su ex canal, El Trece

A fines de diciembre pasado Ángel de Brito sorprendió a todos tirando una bomba sobre Los ángeles de la mañana, su propio programa, que durante 6 temporadas fue el éxito de las mañanas de la pantalla de El Trece: el ciclo se terminaba el último día de 2021, y con él su relación con el canal de solcito. Así, en las últimas horas el periodista destapó la interna que mantiene con el canal que comanda Adrián Suar por el que todavía no pudo concretar con otro canal de aire de la tv argentina.

Si bien la primera oferta que de Brito y Mandarina, la productora con la que él tiene su contrato firmado, estuvieron a un paso de firmar fue con Telefe. La idea era que ocupase el horario de Flor de equipo, pero cuando todo estaba listo para poner el gancho llegó una carta documento del departamento de legales del grupo Clarín alertando sobre la posible similitud del formato de LAM y la negociación se cayó.

Así, mientras Ángel no perdió la calma en ningún momento y disfrutó los primeros días del año en las playas de Punta de Este luego regresó al país, se mantuvo cauto y silencioso sobre la cuestión. Aunque siguió paseando por el interior del país, alternando con sus charlas virtuales con sus casi 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde sigue tirando información de la farándula.

Y fue precisamente allí donde en las últimas horas, a través del sistema de preguntas desde sus historias, un seguidor le consultó si era cierto que El Trece no lo quiere dejar trabajar. Y Ángel de Brito, escueto, directo y filoso como suele mostrarse respondió un lacónico "Sí", dando a entender de esta manera que si hasta el momento no confirmó su vuelta a la tv abierta en alguno de los canales de la pantalla chica argentina, se debe pura y exclusivamente a las argucias legales que estaría ejerciendo el grupo Clarín a modo de revancha por dejar la emisora.

