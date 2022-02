Vaz Torres: “El acuerdo con el FMI es necesario y abarca la política fiscal y monetaria”

El senador provincial, Enrique Vaz Torres, analizó en medios locales, la situación vinculada al principio de entendimiento alcanzado entre el Estado Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y aseguró que “más que bueno o malo, lo alcanzado es absolutamente necesario”.

“Todo acuerdo por una deuda es necesario; hay que ordenar las cuentas del estado, y eso implica tomar decisiones que van mucho más allá de un posicionamiento político”.

“La Nación lleva más de una década de déficit y no se puede seguir viviendo así; si no tiene el compromiso de solucionar el déficit y prioriza lo político, nos va mal, como pasa ahora”, remarcó el ex ministro de Hacienda de Corrientes en declaraciones a Radio Dos; tras lo cual agregó: “El Estado no tiene nombre y apellido; hay administraciones, debe resolver sus deudas y el acuerdo no es del FMI con un sector político sino con el Estado, más allá de cualquier posicionamiento”.

En el mismo sentido, el legislador consideró que debería irse de menor a mayor en esa negociación. “Entiendo que la parte monetaria, que es responsabilidad del presidente del Banco Central, ha tenido una larguísima trayectoria de negociación; en materia fiscal el Ministro, que es el otro firmante de este acuerdo”, aclaró.

Consultado además sobre el impacto de las internas en el espacio político de la administración nacional y consideró que “la alianza de Gobierno nos tiene desbordada la capacidad de sorpresa; todos los días una nueva”.

Si bien consideró que Máximo Kirchner, quien renunció a la presidencia del bloque kirchnerista en el Congreso en rechazo al acuerdo con el FMI, no tiene trayectoria propia, destacó que ser el hijo de dos ex presidentes de ese espacio político y estar al frente de La Cámpora, un sector que administra varios organismos del Estado, genera un impacto hacia adentro del Gobierno. ”.