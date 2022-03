Se filtró un escandaloso audio de la mamá de Jorge Ibáñez

La despiadada guerra entre Mabel y Alejandra Ibáñez, madre y hermana, respectivamente, del recordado diseñador de alta costura Jorge Ibáñez, sigue dando que hablar.

Sucede que, luego de que se viralizara un video que da cuenta de un feroz enfrentamiento entre ellas dos por una herencia millonaria, ahora se filtró una escandalosa grabación de voz en la que Mabel amenaza a su descendiente.

En detalle, Beatriz Merlo, tal como se llama la mamá del reconocido modisto fallecido en 2014, está enfrentada con su hija por los bienes de su marido, quien también falleció, y, según se dice, dejó unas 20 propiedades y cerca de 400.000 dólares.

De acuerdo a la información que circula en los medios desde hace años, incluso antes de la pandemia, las diferencias entre ambas comenzaron cuando Alejandra empezó a sospechar que su mamá malgastaba el dinero de esa herencia y, a su vez, estaba siendo manipulada por la gente que la rodea.

En ese sentido, el periodista Diego Esteves contó al aire de A la tarde (América, lunes a viernes a las 16) que la pelea se recrudeció cuando la hermana de Jorge fue a la caja de seguridad en donde había 400.000 dólares de su padre "y faltaban 200.000".

De acuerdo al panelista, la hermana del famosísimo diseñador le reclama a su madre la sucesión de su papá. Pero esta última se negaría a realizarla, por lo cual, Alejandra, quien es cardióloga y vive en Colombia junto a su marido e hijos, puso abogados.

"Sé que me estás llamando y también sé de los mensajes. Te lo voy a decir por última vez y lo digo bien, bien enojada: no me llames más, no tengo nada que hablar con ustedes. Te prohíbo que hables de mí diciendo que estoy perdida. No sigas llamándome ni a mí ni a nadie. Que no me entere que seguís diciendo que estoy perdida. Si me entero, preparate para una demanda", la amenazó Mabel a su descendiente en violento audio que se filtró en las últimas horas.

"A mí nadie me manda. Nadie. Ni siquiera pudo mi marido, porque bien que quería sacarme de casa cuando ustedes eran chicos. Y ahí sí que se quedaban todos culo para arriba. Porque me iba a dejar sin nada, a propósito. Y lo defendí con uñas y dientes. Para que sepas", siguió diciéndole a los gritos pelados la mamá de Jorge a su hija.

Y continuó: "Y que tu hija (por su propia nieta) no ande diciendo que no me quería mi marido, que no le incumbe a ella eso. Estudiá algo de leyes. Estudiá leyes. La mitad de marido es mía, mía. Acá y en la China. Así que no seas hipócrita haciéndote la buenita con todos".

"Y no me saques la gente, eh, diciendo mentiras. Con esta mujer que yo tuve trabajando acá, que la tuviste de espía. Y yo me avivé. Sabés como me avivé y le tendí una trampa... Así cayó. Los hipócritas y los maleducados y los hijos de puta van a terminar mal conmigo. Porque yo soy dura, dura con los que han sido duros conmigo. Y ojo con venir a la Argentina. Porque no sé si van a salir después. Ojo", concluyó Mabel con la voz disfónica por los desgarradores gritos que estaba realizando.

Cabe destacar que esta semana se hizo viral un video en el que se ve como Alejandra agrede a su mamá en el local de su fallecido hermano. En A la tarde, Esteves explicó que el hecho habría durado al menos media hora y corresponde al momento en que Alejandra fue a increpar a su mamá para preguntarle dónde estaban los 200.000 dólares que faltaban de la caja fuerte en cuestión.

"El lenguaje corporal lo dice todo", opinó al aire del mencionado ciclo de América su conductora, Karina Mazzocco. "Las imágenes son contundentes. Se ve a dos personas, la madre y la hija, discutiendo. En la primera parte se ve como (Alejandra) se le abalanza a Mabel y la agarra del cuello", describió, por su parte, la panelista Diana Deglauy. (Clarin)