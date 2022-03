Hogar de Adolescentes de Virasoro: qué dijo el Gobierno sobre el tratamiento del caso de medios nacionales

El Gobierno difundió este domingo un comunicado referido al tratamiento mediático a nivel nacional del caso del Hogar de Adolescentes registrado en la localidad correntina de Virasoro.

Se trata de las graves denuncias que involucran al establecimiento Rincón de Luz, institución que alberga adolescentes "cuyos derechos fueron vulnerados y requieren la protección del Estado, están bajo investigación judicial a la vez que han merecido acciones concretas del Ejecutivo Provincial que desplazó a los responsables del mismo e inició los sumarios pertinentes y envío personal especializado para contener a los internos".

"Funcionarios gubernamentales entienden que en las últimas horas se han registrado acciones que evidencian el intento de politizar la situación, endilgando culpas aún no determinadas y divulgando acciones cuyas existencias están en periodo de pruebas. Por lo que consignan que ello no contribuye a esclarecer lo sucedido y complican la posibilidad determinar con celeridad las responsabilidades", sostuvo el Gobierno.

El comunicado

La incursión de un canal de alcance nacional, identificado claramente con los intereses de un sector político nacional y provincial, que incluso pidió la intervención federal a la Provincia, y la difusión por parte de un “ejercito” de militantes de las redes, de informes y noticias falsas, no hacen más que entorpecer la investigación de los casos graves que se denuncia habrían existido en el Hogar de Adolescentes de la localidad de Virasoro, cuyo sector de mujeres se denomina Rincón de Luz y el de varones María de Nazareth, y sobre los cuales los distintos estamentos de la Justicia llevan adelante las investigaciones pertinentes, no hace más que dejar expuesto que hay sectores políticos alineados frente al Gobierno Provincial que intentan politizar los hechos, buscando sacar rédito de hechos deleznables, que merecen claridad en la investigación y determinación de responsabilidades, y que fundamentalmente exigen la protección de los menores que residen en la institución a la que arribaron en busca del auxilio del Estado. Por supuesto que la intromisión de intereses políticos no garantiza que se puedan cumplir esas premisas y tampoco trabajar con tranquilidad en el esclarecimiento de los hechos.

El Estado Provincial garantiza el derechos de los adolescentes

El Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (COPNAF) envió su equipo técnico a la localidad de Virasoro ante las denuncias que se conocieron relacionadas a un Hogar de Adolescentes. La titular del área, Zulema Gómez indicó que trabajadoras sociales y psicólogas cumplen por estas horas una intensa labor de contención de los menores de edad institucionalizados en esa localidad, dado el contexto de efervescencia social reinante en esa ciudad. "Trabajamos para que no les afecte emocionalmente esta situación y proteger sus identidades", afirmó. Al mismo tiempo, desde la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia, señalaron que avanza la investigación judicial respectiva y desde la Asesoría de Menores local del Poder Judicial, confirmaron que el sábado visitaron junto al juez y fiscal de la causa, informando que durante la inspección no observaron "ninguna irregularidad", mientras que desde el Juzgado de Garantías, aseguraron trabajar con la mayor velocidad posible para el esclarecimiento de los hechos, pidiendo "cordura" para "salvaguardar la integridad de los chicos".

"El equipo técnico está trabajando intensamente para que los adolescentes tengan una vida lo más normal posible en este contexto de reclamos mediáticos para que no les afecte emocionalmente, a la vez que se maximizan esfuerzos por proteger sus identidades, en función de evitar la revictimización de los menores de edad institucionalizados", declaró Gómez, refiriéndose a la misión de trabajadoras sociales y psicólogas que fueron enviadas a Virasoro para asistir a los menores que residen en los Hogares de Adolescentes “Rincón de Luz” (de mujeres) y “María de Nazareth” (de varones).

Colaborar con la Justicia

Al respecto, la titular del COPNAF aseguró que "a pesar de esta efervescencia social, los chicos y chicas están bien y nosotros estamos colaborando con la Justicia, haciendo todo lo que corresponde dentro del procedimiento administrativo".

Por su parte, el director de los Derechos de la Niñez y la Familia, Manuel Santamaría señaló que "la Justicia está avanzando en la investigación, hubo una inspección el sábado, del juez, fiscal y la asesora de menores y desde el área, una vez que tomamos conocimiento de la denuncia, canalizamos debidamente todas las actuaciones a través los organismos del Estado que le competen, con la premisa de preservar los derechos de intimidad y resguardo de la identidad de menores de edad".

Inspección Judicial

La Doctora Alejandra Luna, Asesora de Menores del Poder Judicial de la Provincia confirmó el sábado a Información Pública que ese día se realizó la mencionada inspección en el Hogar “María de Nazareth” con el juez Alfredo Hernán Berh y el fiscal Julio Cazarre, en función de la causa abierta por denuncias de supuestos delitos en perjuicio de los menores. Luna indicó que durante la visita a este Hogar no hallaron "ninguna irregularidad".

Declaraciones

Consultada la Juez de Garantías, Silvia Benítez, que entiende en la causa, confirmando que ya se avanzó con declaraciones de menores en Cámara Gesell y que continuarán este lunes con más testimoniales de los adolescentes. "Hasta ahora no hay méritos suficientes para ordenar detenciones y por lo que pudimos escuchar, los niños están bien", adelantó a Información Pública la magistrada, asegurando que "estamos investigando lo más rápido posible".

En este marco, Benítez indicó que "se están realizando todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos", afirmando que "los menores están prestando declaración con una psicóloga, tomando todos los recaudos inherentes al caso". En este sentido, la jueza hizo un llamado a la conciencia en el marco de las publicaciones en redes sociales que se viralizan y protestas sociales que se organizan en espacios públicos, dado que se trata de menores de edad que debieron ser institucionalizados, porque sus derechos fueron vulnerados y requirieron la protección del Estado. "Hay que salvaguardar la integridad de los niños y niñas, porque ven lo que está sucediendo y se asustan mucho, tiene que primar la cordura y las denuncias tienen que canalizarse debidamente en los organismos correspondientes", reflexionó.