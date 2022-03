Sustentabilidad: 75 escuelas y 2.200 hogares se abastecen con energía solar

En Corrientes ya son 75 las escuelas y 2.200 los hogares que se abastecen con energía solar.

En los últimos años crecieron en la provincia las iniciativas para asegurar la provisión de energía eléctrica en zonas de difícil desarrollo de infraestructura, por su distancia de los centros urbanos.

Por este motivo, a nivel nacional se llevan diferentes iniciativas en el marco del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer) y el Gobierno de Corrientes trabaja en su aplicación local.

El Permer propone dotar a las mismas de paneles fotovoltaicos con su correspondiente sistema eléctrico, junto con banco de baterías e instalación eléctrica de lámparas eficientes para el interior y exterior de estructuras edilicias.

El Litoral dialogó con Arturo Busso, secretario de Energía de Corrientes, sobre los avances en la provincia de estas alternativas.

Confirmó en a lo largo y a lo ancho de la provincia ya son 75 las escuelas y 2.200 los hogares de zonas rurales que cuentan con fuentes energéticas solares.

Se contabilizan también 205 pequeños productores rurales que cuentan con boyeros solares que les permiten electrificar los alambrados utilizados en la cría de ganado de manera eficiente y sustentable.

“Solo durante el 2021, en el marco del Permer, 700 sistemas fueron instalados en hogares.

Corrientes aguarda un pedido de ampliación del proyecto para incrementar en un 15% estos desarrollos”, explicó Busso.

A nivel local, el proyecto está destinado a resolver las necesidades de abastecimiento eléctrico a los pobladores rurales que carecen de ella por estar ubicados en zonas lejanas de los centros urbanos o de difícil acceso donde no es factible que dispongan del mismo a través de fuentes de energía convencionales.

En localidades como Saladas, Goya, Esquina y en la Isla Apipe son las principales zonas beneficiadas a la fecha, pero se espera que esto se amplifique.

Busso adelantó que el Gobierno provincial trabaja junto con la empresa Energía Correntina S.A. para la instalación de cuatro centrales fotovoltaicas este año.

Se encuentra en marcha el levantamiento de la que se montará en Bella Vista y hay proyectos para una en Gobernador Virasoro y dos en Monte Caseros.

Los desarrollos de energía alternativa también beneficiaron a Juzgados de Paz de las localidades de Caá Catí y Berón de Astrada, en el marco de un convenio entre el Superior Tribunal de Justicia y la Secretaría de Energía.

Además, recientemente se sumó el anuncio de que en la provincia de Corrientes se instalarán equipos fotovoltaicos en 8 refugios localizados en portales de los Esteros del Iberá.

Según precisaron desde la Secretaría se trata del Centro Operativo San Ignacio, Centro Operativo San Nicolás, Área UP Monte Rey, Destacamento Yaguareté Corá, Carambola, Área UP San Nicolás, Puesto Mira y Área UP Carambolita.

