Apuntes críticos sobre literatura regional

Por Rodrigo Galarza

Poeta / Escritor

Especial para El Litoral

Respecto a la nota “Un contrapunto con Rodrigo Galarza - Poesía correntina y maleficios imaginarios” firmada por la querida poeta Mariana Rinesi y publicada en este periódico el día 6 de marzo, quiero decir lo siguiente:

La autora responde a la nota nro. 93 de El asaltante veraniego en la que anuncio la publicación de una antología titulada “Trece poetas correntinos para romper un maleficio”. El anuncio se realiza a través de la publicación de un poema de cada autor y un breve copete (no hay nota desarrollada) que dice: “Desde este espacio hemos señalado la falta de publicación de antologías de poesía correntina, basta con recordar que la última publicada con selección y acercamiento crítico data de 1986, a instancias del poeta David Martínez. Es nuestro deseo que este año vean la luz en forma de libro estos trece poetas correntinos del siglo 20. El libro contará con una amplia selección de poemas y una aproximación a la poética de cada uno”.

Rinesi muestra su sorpresa al constatar mi afirmación sobre la falta de publicación de antologías de poesía correntina y para ello cita parte del copete diciendo: “Es que si leí aquella nota con sorpresa fue porque comienza señalando ‘la falta de publicación de antologías de poesía correntina’, acotando que la última publicada con selección y acercamiento crítico data de 1986”. Es necesario remarcar aquí que estos trece poetas… son nacidos en la primera mitad del siglo veinte y que además aparecerán en el libro cada uno contextualizados, con una aproximación a su poética y con una amplia selección de poemas.

Rinesi continúa diciendo: “No es posible dejar de advertir que el autor pasa por alto, entre otras, las antologías Trazos de las letras correntinas. Breve muestra de poesía y narrativa correntina del siglo XXI (Ediciones Subsecretaría de Cultura, 2009); Danzas del sol. Antología poética de lujo. Tomo I (Sade Filial Corrientes, 2011); Corrientes Escribe I (Ediciones Kram y Momarandú, 2021) o la más reciente Antología de Poetas Correntinos (De La Paz, 2022)”. Ante lo cual digo que no es que pase por alto, desconozca esas publicaciones o no les dé el valor que se merecen, pero la mayoría de estas publicaciones (en algunas participo como autor) no vienen con aproximaciones críticas ni con una amplia selección de textos de modo que se pueda tener una visión un poco más amplia de la poética de cada autor. En este sentido no sé cómo está planteada la reciente Antología de Poetas Correntinos (De La Paz, 2022) elaborada por la propia Rinesi.

Más adelante, la poeta de El ombligo de Eva señala: “Tampoco puede soslayarse la fuerte presencia de autores correntinos en antologías que recogen la obra de escritores regionales. A modo de ejemplo, podemos mencionar la Antología poética (Eudene, 1997); Los poetas interiores (Una muestra de la nueva poesía argentina) (Amargord, 2005); Ida y Vuelta. Antología de la poesía actual de Chaco y Corrientes (Cencerro y Ananga Ranga Taller, 2007); la Antología Federal de Poesía. Región Nordeste (CFI, 2015); Antología 2018. La antología de los 100 (Contexto, 2018) y Confines de la Patria. Cuentos y poemas del nordeste argentino (Desde la gente, 2021)”. ¿Qué puedo decir ante esto? Que me alegra la presencia de autores correntinos en la región y ver que alguna de las citadas fue elaborada por el recordado Tony Zalazar.

Continúa Rinesi diciendo: “También es cierta la necesidad de un acercamiento crítico a la poesía local más allá del proceso de selección de autores que implica la elaboración de toda antología y que muchas veces permanece sin explicitar en la mente de quien prepara el volumen para su edición.

Ello no habilita, sin embargo, a negar la publicación de otras antologías que han recogido y recogen la rica producción poética correntina, el reconocimiento que hoy tienen poetas correntinos límites afuera de nuestra provincia y los autores que, solo por poner como parámetro la selección que propone Galarza, han nacido luego del año 1950. Le faltan setenta años de poesía a esa propuesta literaria que es, por lo demás, legítima y necesaria”. Creo quedó claro más arriba a qué apunta Trece poetas…, vale remarcar que mi intención es justamente cubrir todo el siglo 20 para luego pasar al 21; de hecho, en este primer volumen solo aparecen trece, pero en el segundo tomo de mitad de siglo aparecerán también voces fundamentales como Gordiola Niella, García, Rúveda, Sosa Cordero, Molinari, Elgul, Godoy Cruz, etc. Lamentablemente es imposible sumarlos a todos en un solo libro, ya que podría convertirse más bien en un objeto contundente de defensa personal más que en un libro.

No deja de resultarme extraña la siguiente afirmación de Rinesi: “Por otra parte, vale mencionar la importancia de mirar al presente y al futuro de la poesía correntina. Una poesía que está más viva que nunca: una poesía que se escribe en todos los puntos de la provincia; se publica, sea a través de ediciones de autor o con el apoyo de editoriales, entidades y organismos públicos; se lee en ferias del libro locales, provinciales, nacionales e internacionales, se difunde a través de canales impensables en aquel 1986 que rememora Galarza, como lo son hoy las presentaciones virtuales, Instagram o Facebook y se mete de soslayo, y no tanto, en formas no tradicionales de comprender la poesía, como lo son los slams o el hip-hop”. Pareciera ser que desconozco completamente todo esto que señala la poeta cuando llevo escritas casi cien notas en “El asaltante veraniego” de este periódico, de las cuales setenta están dedicadas a la poesía correntina en sus más amplios registros poéticos y trayectorias de los autores reseñados (de los siglos 20 y 21). Justamente los autores que están en producción y que habitualmente publican a través de los medios mencionados por Rinesi, hallan su modo de difundir sus obras que, en algunos de los casos, están en construcción. ¿Pero qué pasa con aquellos que ya no están y que son clásicos? ¿Dónde están las antologías que puedan orientar a un docente, por ejemplo, que tenga la intención de marcar un mapa genealógico de la poesía correntina? Ni siquiera el gran Madariaga tenía en Corrientes un mínimo acercamiento crítico; repito, aunque más no sea “mínimo” más allá de los escritos de Portela y otros; finalmente todo déficit con el poeta de Concepción lo solventó con creces la Universidad Nacional de Entre Ríos mientras la nuestra dormía su eterna siesta.

En cuanto al “presente y al futuro de la poesía correntina” que remarca Rinesi, siempre me ha interesado (a pesar de llevar veinte años fuera del país). Basta con recordar que a comienzos de los noventa fundamos con José Alarcón y Fabián Brizuela el grupo literario “Pájaro de Tinta”, que no solo propiciaba el encuentro y difusión de escritores de la provincia, sino también publicaba una revista con el objetivo de dar a conocer la obra de los jóvenes y de fortalecer el conocimiento directo de la obra de Cancho Gordiola Niella y de David Martínez. Más recientemente, en 2015, propicié junto a valiosos colaboradores el primer Festival de Poesía Correntina, que luego continuó algunas ediciones más. En aquel primer festival utilizamos, tomado prestado de Juan Gelman, el título “El juego en que andamos”, justamente para mostrar la actualidad de la producción poética en Corrientes que estuviera a nuestro alcance.

Finalmente, respecto al título de la antología en cuestión, Rinesi dice: “Queda una última reflexión: no hay un maleficio que romper, salvo, quizás, el de la reticencia de los correntinos a considerar que vale la pena leer a los autores nacidos o formados poéticamente en la provincia. Tampoco es este un maleficio que solo atañe a los poetas; por el contrario, se ve reflejado en el poco interés de la ciudadanía en leer obras de narrativa y ensayo escritas por autores locales”. Vale recordar que todo título de libro es una traslación literaria que obra en relación a una resignificación del lenguaje. En la utilización del número “13” comienza una postura que olvida el significante para abrir o partir los significados que nos recuerda que la construcción social de la realidad es bastante más compleja de lo que creemos: los maleficios sí existen y estos no son “imaginarios” sino del imaginario.

¡Salud, poesía y libaciones!