Rocamora le puso freno a la franquicia correntina

Corrientes Básquet se quedó sin invicto. Anoche, Rocamora le cortó una racha de siete triunfos en fila en un juego que se definió en la última bola donde el local terminó ganándolo por 48 a 45.

El equipo conducido por Renato Novatti no pudo estirar su invicto. Llegó a sacar doce de diferencia, pero Rocamora nunca se dio por vencido y a pura bomba sumado a un parcial de 20/12 en el último cuarto, logró quedarse con un partido importantísimo. Malvina D’agostino con 12 y Sofia Cabrera con 10 fueron las lideres ofensivas, mientras que en el conjunto local González se destacó con 17.

Una primera mitad ampliamente favorable a la visita, aunque en el comienzo el trámite sería más parejo. Corrientes con D’agostino lastimando en la pintura terminó quedándose con el primer parcial por 14 a 11.

El segundo segmento las de Novatti, crecieron tanto en ofensiva como en defensa y desde allí corriendo construyeron un parcial de 9 a 0 para sacar doce de diferencia (11/23). Rocamora intentó reaccionar y recién a falta de un minuto y fracción pudo cortar con la sequía en manos de Ayala. Sin embargo, Corrientes supo sostener esa diferencia para irse al descanso largo arriba por 25-15.

Rocamora salió decidido a cambiar la historia en el tercero y vaya si lo logró, agresivo en ataque y aprovechando los errores de las correntinas logró ponerse en partido de la mano de Fernández y Scevola con un parcial de 11/8 (28-33). Con la efectividad de su lado se llegó a poner a uno para sorprender a las invictas.

El último cuarto Corrientes no quería sorpresas y volvería a tomar el ritmo del partido, defensa individual y en ataque con D’agostino y Cabrera sacó nuevamente una importante diferencia (30/40).

Pero no pudo sostenerlo, porque Rocamora no se daba por vencido y con un parcial de 10 a 2 igualaría las acciones en 42. Al cierre no le faltó ningún condimento, cuando Fernández consiguió un triple clave a falta de 42 segundos, García aparecería desde la misma vía para igualarlo en 45.

Con 20 segundos por disputarse, Rocamora tuvo la última y Fernández asistió a González que clavó un bombazo desde 6,75 para sacarle el invicto a Corrientes y quedarse con la victoria por 48-45.

De esta manera, las correntinas pierden un invicto de siete partidos y Rocamora vuelve a sonreír y consigue su tercera victoria.

Cierre por el 1

La franquicia correntina jugará hoy el último partido de la fase regular del certamen enfrentándose a Berazategui.

El partido tendrá lugar desde las 19.30 y se presentará nuevamente en el estadio de Ferro Carril Oeste en la ciudad de Buenos Aires.

Corrientes Básquet se la juega para quedarse con el puesto N° 1 de la etapa clasificatoria.