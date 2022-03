Los Indios será rival de Corrientes Básquet en los cuartos de final

Desde el Departamento de Competencias de la AdC se anunciaron las fechas, horarios y sedes de cada uno de los cuatro cruces que tendrán los próximos playoffs de La Liga Femenina de Básquetbol. Los Indios, de la localidad de Moreno (provincia de Buenos Aires), serán las rivales de las correntinas.

La dirigencia de Corrientes, según informó la Red Corrientes, realiza gestiones para que la serie tenga por sede esta ciudad. En la jornada del domingo se dio por finalizada la fase regular de La Liga Femenina, y con ello quedaron definidos los cruces de cuartos de final. Los cruces quedaron de la siguiente manera: Corrientes Básquet (1°) vs. Los Indios (8°); Berazategui (2°) vs. Catamarca Basket (7°); Quimsa (3°) vs. Riachuelo de La Rioja (6°); y Obras Basket (4°) vs. Unión Florida (5°).

El cronograma de juego para la franquicia correntina será el siguiente: Juego 1, 3 de abril, en horario a confirmar en el Héctor Etchart. Y el juego 2 será al día siguiente también en la cancha de Ferro.

Los cuartos de final se jugarán al mejor de dos partidos. En caso de ganar un juego cada equipo, se determinará la diferencia de puntos entre ambos juegos recordando que en caso de igualdad de puntos de diferencia, tendrá ventaja el equipo que haya finalizado en una mejor posición dentro de la fase regular.

Una vez finalizados estos cruces, llegará el momento de las semifinales.

Los cuatro ganadores de cuartos de final se ubicarán según las posiciones que obtuvieron en fase regular, jugando playoffs de semifinales al mejor de dos (2) partidos y con el mismo formato. Los ganadores de las semifinales jugarán la gran final por el campeonato, a partido único y determinando el campeón de la presente edición.