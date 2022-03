Ferias del Cambá Cuá: conflicto por la instalación de los gazebos

Se generó un conflicto con una vecina y los organizadores de las ferias provinciales que se realizan cada fin de semana en el parque Cambá Cuá. La mujer había denunciado a través de los medios que habían instalado gazebos fijos en el lugar y entorpecía la circulación dentro del espacio verde.

La directora de Comercialización de Desarrollo Social de la provincia, Débora Galarza, indicó que los gazebos se encontraban en el lugar porque debido a las inclemencias climatológicas no pudieron desarmarlos, pero que ya no se encuentran en el lugar.

“El problema es con una sola vecina, me han llamado toda la mañana los medios y no había inconvenientes. Retiramos esas estructuras y aclaro que no son fijas, como se había dicho”, afirmó a El Litoral.

“Ahora hay estructuras de escenarios que han quedado por la logística que lleva trasladarlos hacia otro lugar. Es complicado armarlos y desarmarlos todos los fines de semana, por eso tenemos el permiso municipal. De igual manera, en una o dos semanas no estarán más”, aseguró.

Por otro lado, afirmó que el sábado pasado surgió un inconveniente con una mujer que vive en un edificio lindero al barrio Cambá Cuá. “Vive en el 5to. C de un edificio cercano, se subió al escenario sin ninguna autorización, arrancó un cable y amenazó que iba a prender fuego el lugar. Ahí surgió el problema, nosotros tenemos un chico autista que vive cerca de la zona y llegamos a un acuerdo con la madre y tenemos la música mucho más baja de lo permitido y no tenemos inconvenientes, solo con ella es el problema”, declaró la funcionaria.

Galarza sostuvo que los vecinos están contentos porque gracias a las ferias hay mayor iluminación y pueden salir a pasear.