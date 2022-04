Aseguran que las altas temperaturas no llegarán a la provincia, pero sí las lluvias

La posibilidad de que en Corrientes haya una ola de calor, con predicciones de marcas de hasta 40 grados de temperatura, fue desestimada este viernes, con un pronóstico de reacomodamiento del otoño y lluvias.

“En la provincia de Corrientes la temperatura podría llegar a 27 o 28 grados, pero no a esos 40 grados que indican, o una ola de calor”, dijo a El Litoral la especialista agroclimática María Alejandra Ojeda.

“Sí, tenemos un abril muy similar a los abriles de siempre, con mucha variabilidad de temperatura, pero está ingresando un frente frío que hará bajar las marcas térmicas”, indicó.

No obstante, hizo una salvedad: “Si llega a causar efecto un sistema de baja presión, es posible que se origine un poco de aire cálido, pero no más que eso, no será de la manera que se está diciendo”, sostuvo Ojeda.

La masiva difusión de una posible ola de calor en la región norte de la Argentina causó repercusión incluso en la reunión periódica que sostuvo este viernes el Consejo Hídrico Federal (Cohife).

“Se han repasado incluso más de 15 fake news sobre cuestiones meteorológicas que pierden a mucha gente, porque asustan y la semana pasada hasta se dijo que el Inta dio a conocer esto, cuando no fue verdad”, señaló Ojeda.

Aseguran que la ola de calor no alcanzará a Corrientes pero sí las lluvias.

En ese sentido, explicó que en esta parte del país “tenemos variación de temperaturas, vamos a tener bajas para fines de abril ya que se va reacomodando el otoño, habrá lluvias, aunque en bajas cantidades”.

Y destacó que “vamos a tener precipitaciones, va a ir mejorando la performance, pese a que vamos a tener una disminución del volumen, las lluvias van a estar muy variables y una vez transitado el otoño y con el inicio del invierno, disminuirán”.

“Hay que descartar totalmente la posibilidad de una ola de calor, hay menos incidencia en esta estación, aparecerá humedad, neblina, bancos de niebla matinales, entre 21 y 22 grados será un promedio, pero con máximas de hasta 27 o 28 y que podrían arrojar una sensación térmica de 30, pero no más que eso”, remarcó la ingeniera.

En tanto que anticipó que en el período invernal “vamos a tener el frío normal de la provincia, nuestras heladas, nuestras bajas temperaturas, sin sobresaltos”.

