Robaron dos metros de cable en Goya y dejaron a oscuras un santuario

Luego que un intento de robo de cables dejara sin luz a la Costanera Sur de Corrientes, ahora el mismo delito ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 27, en Goya, donde dejaron a oscuras el parador Cura Brochero

Según confirmaron, los delincuentes se llevaron 2 metros de cable del lado norte, que cortaron al parecer con un machete, y luego cuando intentaron hacer lo mismo del otro l,ado, provocaron un cortocircuito, indicaron fuentes policiales.

El encargado del lugar, Horacio Cáceres, dijo que “se llevaron aproximadamente 2 metros de cable”, y opinó que "no es el precio que interesa, sino el daño que puedan causar en las personas, ya que cortaron con un machete o algo parecido. Del otro lado cuando quisieron hacer lo mismo se produjo un cortocircuito”, expresó.

Sobre el hecho precisó: “Avisamos a la Dpec, porque no sabíamos a quién correspondía, queríamos avisar para que no ocurra nada. El parador Cura Brochero siempre tiene niños y familias y no queremos que ocurra una catástrofe”, remarcó.

Dijo además que el lugar queda en el barrio Santa Rita en el ingreso a Goya, a 500 metros de la Rotonda.

(WA)